Palau bayraklı kruvaziyer "Astoria Grande" Alanya Limanı'na demirledi
Palau bayraklı "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, Antalya'nın Alanya ilçesine geldi.
Antalya'dan demir aldıktan sonra rotasını Alanya'ya çeviren 193 metre uzunluğundaki kruvaziyer sabah saatlerinde ilçeye ulaştı.
Alanya Limanı'na yanaşan gemide, çoğu Rus 867 yolcu ve 439 personel bulunuyor. Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen turistler, ören yerlerini ziyaret edip alışveriş yaptı, restoran ve kafelerde vakit geçirdi.
Lüks gemi, akşam saatlerinde İzmir'e hareket edecek.
