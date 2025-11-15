Antalya'da traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
Antalya'nın Serik ilçesinde traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.
Ramazan Selvi'nin (61) kullandığı 07 YFP 09 plakalı traktör, Akçapınar Mahallesi Uçansu mevkisinde devrildi.
Sürücünün traktörün altında kaldığını görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Selvi'nin cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
