Alanya'da büfede çıkan yangın hasara neden oldu
Antalya'nın Alanya ilçesinde plajdaki büfede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Dinek Mahallesi Kleopatra Plajı'nda faaliyet gösteren büfede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekibince söndürülen yangında büfe kullanılamaz hale geldi.
