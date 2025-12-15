Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da meslektaşı hemşire eşini öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

        Antalya'da 2 ay önce evlendiği meslektaşı hemşire Sevcan Demir Sakman'ı öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2025 - 16:32 Güncelleme: 15.12.2025 - 16:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da meslektaşı hemşire eşini öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'da 2 ay önce evlendiği meslektaşı hemşire Sevcan Demir Sakman'ı öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Halil Can Sakman, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

        Duruşmada, İstanbul Adli Tıp 4. İhtisas Kurulu'ndan gelen rapora göre sanığın akıl sağlığının yerinde ve cezai ehliyetinin tam olduğunun tespit edildiği belirtildi.

        Söz verilen sanık Sakman, rapora ilişkin söyleyecek bir şeyinin olmadığını ifade etti.

        Evlenmeden önce maktülle bir sorun yaşamadıklarını öne süren Sakman, "Evlendikten sonra sorunlar yaşamaya başladık, maddi anlamda sıkıntılar başladı. Maaşımı aldığım gibi eşime veriyordum, harcama yapamıyordum ve kendimi baskı altında hissediyordum. Bu şekilde olay gelişti, pişmanım." dedi.

        Duruşma savcısı mütalaasında, sanık Sakman'ın, eşini "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını, cezada indirime gidilmemesini talep etti.

        Mahkeme, sanık avukatının savunmasını hazırlaması için duruşmayı ertelendi.

        - Olay

        Kentteki bir özel hastanede hemşire olarak çalışan Sevcan Demir Sakman ile yine aynı hastanede hemşire olarak görev yapan eşi Halit Can Sakman arasında Kepez ilçesi Gazi Mahallesi'ndeki evlerinde 9 Mart 2025'te tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Halit Can Sakman, eşini bıçak ve satırla öldürmüştü. Olayda kendisi de bıçakla yaralanan Halit Can Sakman, tedavisinin ardından tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "2026 Türkiye için zirveler yılı olacak"
        "2026 Türkiye için zirveler yılı olacak"
        'Eşime neden baktın' cinayeti... 4 ay önce evlenmiş! Dehşet anı kamerada!
        'Eşime neden baktın' cinayeti... 4 ay önce evlenmiş! Dehşet anı kamerada!
        İnceleme başlatıldı! Okul müdürü öğrenciyi yere savurdu!
        İnceleme başlatıldı! Okul müdürü öğrenciyi yere savurdu!
        Domuz avcıyı öldürdü! Kanlı av!
        Domuz avcıyı öldürdü! Kanlı av!
        Gülşah Durbay için tören!
        Gülşah Durbay için tören!
        Guardian yazdı: Esad yeniden öğrenci oldu
        Guardian yazdı: Esad yeniden öğrenci oldu
        Çilingir Yunus: Mertens'i aratmadı!
        Çilingir Yunus: Mertens'i aratmadı!
        Eurofighterların tedarik süreci nasıl işleyecek?
        Eurofighterların tedarik süreci nasıl işleyecek?
        Elektrik ekipleri fark etti! Trafoda feci ölüm!
        Elektrik ekipleri fark etti! Trafoda feci ölüm!
        Tarihin en düşük seviyesi!
        Tarihin en düşük seviyesi!
        Künefe dünyanın en iyi tatlısı seçildi!
        Künefe dünyanın en iyi tatlısı seçildi!
        Vatandaşlık maaşı nedir?
        Vatandaşlık maaşı nedir?
        Dikkat! Sigara ile birlikte kullanmayın!
        Dikkat! Sigara ile birlikte kullanmayın!
        İki araç da hurdaya döndü... 26 yaşındaki çiftin yürek yakan sonu!
        İki araç da hurdaya döndü... 26 yaşındaki çiftin yürek yakan sonu!
        Hayat değiştiren prim dağıttı
        Hayat değiştiren prim dağıttı
        Ferit daha 3 yaşındaydı... Fasulyeden ölüm!
        Ferit daha 3 yaşındaydı... Fasulyeden ölüm!
        Kırmızı kart doğru mu?
        Kırmızı kart doğru mu?
        Yol verme kavgasında kask ile saldırdı!
        Yol verme kavgasında kask ile saldırdı!
        15-21 Aralık haftalık burç yorumları
        15-21 Aralık haftalık burç yorumları
        Tedesco kararını verdi!
        Tedesco kararını verdi!

        Benzer Haberler

        Satırla katledilen hemşirenin eşine ağırlaştırılmış müebbet talebi Sanığın...
        Satırla katledilen hemşirenin eşine ağırlaştırılmış müebbet talebi Sanığın...
        Aksu'da 7 ürün için coğrafi işaret başvurusu
        Aksu'da 7 ürün için coğrafi işaret başvurusu
        Antalya'da bir iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili 3 şüpheli tutuklandı
        Antalya'da bir iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili 3 şüpheli tutuklandı
        Antalya'da tehditle para istedikleri iş yerini kurşunlayan 3 şüpheli tutukl...
        Antalya'da tehditle para istedikleri iş yerini kurşunlayan 3 şüpheli tutukl...
        Minik eller tohumları toprakla buluşturdu
        Minik eller tohumları toprakla buluşturdu
        Elmalı Devlet Hastanesi'ne modern göz polikliniği
        Elmalı Devlet Hastanesi'ne modern göz polikliniği