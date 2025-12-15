Antalya'da bir iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili 3 şüpheli tutuklandı

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada tabanca ve fişekler ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir iş yeri sahibinin, ölüm tehdidiyle kendisinden para istendiğini, parayı vermemesi nedeniyle motosikletli kişilerce iş yerinin kurşunlandığı şikayeti üzerine harekete geçti.

