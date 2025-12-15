Habertürk
        Antalya'da bir iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili 3 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2025 - 15:07 Güncelleme: 15.12.2025 - 15:07
        Antalya'nın Kepez ilçesindeki bir iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir iş yeri sahibinin, ölüm tehdidiyle kendisinden para istendiğini, parayı vermemesi nedeniyle motosikletli kişilerce iş yerinin kurşunlandığı şikayeti üzerine harekete geçti.

        Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, kurşunlama olayını gerçekleştirdiği tespit edilen 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada tabanca ve fişekler ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "yağma" ve "tehdit" suçlarından tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

