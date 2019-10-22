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KİM, Kepez’i 7-24 dinleyecek

İHA

KİM, Kepez’i 7-24 dinleyecek

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ilçe sakinlerinin hizmetine kazandırılan ve 724 ihbar alan Kepez İletişim Merkezi’ni (KİM) ziyaret ederek, yeni kurulan sistemi test etti.
Kepez Belediyesi, vatandaşlarla iletişim ağını daha da güçlendirebilmek için Kepez İletişim Merkezi’ni (KİM) kurdu. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, gece yarısı Kepezlilerin istek, öneri ve şikayetlerine jet hızıyla cevap verecek olan Kepez İletişim Merkezi’ni(KİM) ziyaret etti. Tütüncü, merkezin, Kepezlilerle hızlı iletişim kurabilmesini sağlayacak yeni kurulan sistemi test etti. Hemşehrilerine bir telefon kadar yakın olduklarını belirten Başkan Tütüncü, “Vakitler gece yarısını geçti. Biz Kepez Belediyesi olarak hemşehrilerimize mesai kavramı ile değil, daha iyi, daha güzel hizmet edebilme anlayışı ile çalışıyoruz. Hemşehrilerimiz, en gelişmiş teknoloji ürünü bilgi işlem sistemleriyle belediyemize bir mesaj kadar yakın olsunlar istedik. Bugünde Kepez İletişim Merkezi’nin yeni sistemini test ettik. Ve gördük ki, bu iş olmuş“ dedi.

KİM nasıl çalışacak?
KİM, Kepez’in 68 mahallesinden gelecek olan istek, öneri ve şikayetleri 724 dinleyecek. İstek, öneri ve şikayetler belediyenin ilgili birimlerine iletilecek. Vatandaşlar ise sorunun çözüm noktasındaki her aşamada KİM ekipleri tarafından bilgilendirilecek. İlçe sakinleri, maksimum 24 saatte, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü’nü ilgilendiren, ancak yapım gerektiren işlerde ise maksimum 72 saatte bilgilendirilecekler. KİM ekipleri tarafından ise alınan taleplerin aciliyeti önemine göre belirlenecek. Kepez Belediyesi’nin her biriminde de, KİM’den gelen istek ve şikayetlere aktif hizmet verecek ekipler hazır bulundurulacak. Kepezliler, 724 saat 0 555 024 07 07 numaralı hattan istek, öneri ve şikayetlerini Kepez İletişim Merkezi’ne(KİM) yazılı olarak ulaştırabilecek. KİM, hafta içi ile hafta sonları Kepez Belediyesi’ne ait 310 58 58 numaralı hatta gelen istek ve önerileri de cevaplandıracak.

ANTALYA

22 Ekim 2019 Salı

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