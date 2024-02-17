Antalyaspor Başkan Vekili Yeşil: VAR denen bir şey var, var mı yok mu belli değil Antalyaspor Başkan Vekili Deniz Ali Yeşil, İstanbulspor maçının ardından karşılaşmanın hakemleriyle ilgili, "VAR denen bir şey var, var mı yok mu belli değil" dedi. Antalyaspor, Süper Lig'in 26'ncı haftasında sahasında İstanbulspor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Antalyaspor Başkan Vekili Deniz Ali Yeşil, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 2-0 öne geçtikleri maçın 2-2 berabere sonuçlanmasına çok üzgün olduklarını kaydeden Deniz Ali Yeşil, "Çok üzgünüz. Bu hafta başımıza gelenler, geçen haftaki Samsunspor maçında verilen ofsayt, 7 dakika ofsayt için karar çıkmadı. Artık biz bu işin arkasında bir art niyet olduğunu düşünüyoruz. Dördüncü hakemin önünde rakip takımın taca çıkan topu, onlara veriyor. Onun neticesinde penaltıyla maçı berabere bitiriyoruz. Biz artık bunu hakem hatası olarak görmüyoruz. Gerçekten efendiliğimizi, centilmenliğimizi koruyalım diyoruz ama bu nereye gidecek. Sanki Antalyaspor üzerinde bir şeyler yapılıyor. Hakkımızı sonuna kadar arayacağız. Bunu burada bırakmayacağız. Herkes bu şekilde bitsin" ifadelerini kullandı. "VAR DENEN BİR ŞEY VAR, VAR MI YOK MU BELLİ DEĞİL" Verilen kararlarda art niyet aradıklarını belirten Deniz Ali Yeşil, "Gereken neyse yapacağız. Bu yapılanların arkasında artık art niyet arıyoruz. Yani bu kadar hata arka arkaya olmaz. Samsunspor maçına dönersek maçı 1-0'a getiriyoruz. Çizgi yanlış çiziliyor. Doğru dürüst çizilmiyor, bizim yediğimiz golde aynı şekilde ofsayt olan bir pozisyon ofsayt olarak görünmüyor. Bunu bütün Türkiye görüyor. VAR denen bir şey var, var mı yok mu belli değil. Onlar göremiyorlar. Burada dördüncü hakemin önünde apaçık ortada. Rakip takımdan çıkıyor. İkinci yarı çok kötü top oynadık ama bunların arkasına sığınmak istemiyoruz. Artık yani bu işe gerçekten art niyet var yani. Buna benzer ufak ufak resmen Antalyaspor bugün doğrandı. Yani futbol oynamamıza izin vermediler. Rahat rahat alacağımız maçı ikinci yarının başından itibaren hakem ufak ufak Antalyaspor'u doğradı. Bakalım gereğini yapacağız. Antalyaspor yönetimi olarak centilmence, şehir olarak, futbol takımı olarak centilmence mücadele edelim efendiliğimizi koruyalım diyoruz ama demek ki bu işler böyle olmuyormuş. Başka türlü yapmak gerekiyormuş. Bu kadar insanın emeğine yazık günah. Herkes burada emek veriyor. Bu kadar seyirci buraya geliyor. Söyleyecek bir şey yok" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 17.02.2024 - 17:03 Güncelleme: 17.02.2024 - 17:03 facebook

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