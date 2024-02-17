Türk savunma sanayi, yurt dışına 10,2 milyar dolarlık sözleşme imzaladı (2) İHRACATŞAMPİYONLARI ÖDÜLLENDİRİLDİ Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın Antalya'da düzenlenen 'Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı'nın ikinci gününde, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün'ün açılış konuşmasının ardından düzenlenen oturumlarda birçok konu başlığı ele alındı. SSB Uluslararası İşbirliği Daire Başkanı Dr. Murat Ceran, 'Savunma ve Havacılık İhracatında SSB Stratejisi'ni anlatırken, aynı birimin uzmanları da Orta Doğu, Orta Asya, Uzak Doğu, Amerika, Avrupa ve Afrika başlıklarında ayrı bölgesel değerlendirmeler yaptı. Öğleden sonraki bölüme ise Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar, davetli konuşmacı olarak katıldı. Konferansta savunma ve havacılıkta 2023 ihracat şampiyonları da ödüllendirildi. SSB Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün tarafından, savunma ve havacılıkta 2023 yılı ihracat şampiyonu ilk 5 firma Baykar Makine, TUSAŞ, MKE AŞ, TEI ve BMC'ye ödülleri takdim edildi. Baykar Teknoloji adına Genel Müdür Haluk Bayraktar, TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, BMC Genel Müdürü Mehmet Karaaslan, TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, MKE Genel Müdürü İlhami Keleş ödül alan isimler oldu.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 17.02.2024 - 16:42 Güncelleme: 17.02.2024 - 16:42 facebook

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