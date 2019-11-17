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10 ayda, 272 kişi nakille can buldu

DHA

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Hastanesi Başhekimi ve Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı, yılın 10 ayında Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakil Merkezi'nde 206 böbrek, 63 karaciğer ve 3 kalp nakliyle 272 hastayı hayata bağladıklarını söyledi.
AÜ Hastanesi Başhekimi ve Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı, 1985 yılında kurulan Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakil Merkezi'nde, kurulduğu günden bu yana 4 bin 667 böbrek, 567 karaciğer, 107 kalp ve 78 pankeas olmak üzere toplam 5 bin 419 organ nakli yapıldığını kaydetti.
'AMAÇ REKOR DEĞİL, HASTA SAĞLIĞI'
Merkez olarak hedeflerinin rekor değil, hasta sağlığı olduğunu, amaçlarının merkezin deneyim ve kapasitesine dikkat çekmek olduğunu belirten Prof. Dr. Aydınlı, bu yılın 10 ayında ise 206 böbrek, 63 karaciğer ve 3 kalp nakliyle 272 hastayı hayata bağladıklarını söyledi. Prof. Dr. Aydınlı, yapılan ameliyatların tümünün başarılı geçtiğini kaydetti.
Merkezlerinin başarı oranının dünya standartlarında olduğuna işaret eden Prof. Dr. Aydınlı, özellikle son yıllarda karaciğer nakli konusunda gelişim gösterdiklerini söyledi. Kamu hastanelerinde gerçekleştirilen karaciğer nakil sayısında ilk sıralarda yer aldıklarını ifade eden Prof. Dr. Aydınlı, 10 ayda yaptıkları 63 karaciğer naklinin 15'ini kadavradan gerçekleştirdiklerini, hastaların sağlığına kavuştuğunu kaydetti.
'NAKİLDEN BAŞKA ŞANSLARI YOK'
Böbrek hastalarının diyaliz tedavisiyle, kalp hastalarının ise yapay kalp destek cihazıyla yaşamlarını sürdürebildiğini anlatan Prof. Dr. Bülent Aydınlı, karaciğer hastalarının ise nakilden başka şansı olmadığını söyledi. Prof. Dr. Aydınlı, "Karaciğer, diyaframın altında, sağ tarafta, yaklaşık olarak 2 kilogram ağırlığında, koyu kırmızı renkte yumuşak bir organdır. Yaşamak için gerekli birçok olay bu organda meydana geliyor" dedi.
KARACİĞER NAKLİNE KURUL KARAR VERİYOR
Karaciğer hastalığının şiddetine göre gastroenteroloji uzmanının değerlendirmesi sonucu hastanın nakil için aday olabildiğine dikkati çeken Prof. Dr. Aydınlı, "Karaciğer nakil işleminin yapılabilmesi için kalp damar, akciğer, böbrek gibi organlarınızın sağlıklı olup olmadığının ameliyat öncesi değerlendirilmesi şart. Merkezimizde bu değerlendirme en ince ayrıntısına kadar yapılıyor. AÜ Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Bülent Yıldırım, Prof. Dr. Dinç Dinçer, Prof. Dr. İnci Süleymanlar, Doç. Dr. Mete Akın ve Doç. Dr. Haydar Adanır'dan oluşan kurulun değerlendirmesinden sonra hastanın nakil için uygun olup olmadığına karar veriliyor. Kurul uygun görürse hastamız nakil için ameliyata alınıyor" diye konuştu.
'30 BİN HASTA ORGAN NAKLİ BEKLİYOR'
Karaciğer hastalarının sağlığına kavuşması için iki yol olduğunu kaydeden Prof. Dr. Bülent Aydınlı, bunların kadavradan ve canlı vericiden nakil olduğunu ifade etti. Organ nakillerinde ilk tercihlerinin kadavradan nakil olduğunu anlatan Prof. Dr. Aydınlı, "Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı son verilere göre yaklaşık 30 bin hasta organ nakli bekliyor. Her bağış bir hayat kurtarıyor. Bu konuda herkesin daha duyarlı olmasını ve bağışta bulunmasını bekliyoruz" diye konuştu.

ANTALYA

17 Kasım 2019 Pazar

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