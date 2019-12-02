78 yaşındaki kadın intihar etti

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ANTALYA'da, Muzaffer A. (78), 3'üncü kattaki evinin penceresinden atlayarak, intihar etti.

Edinilen bilgiye göre, Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi 1117 Sokak'taki 4 katlı apartmanda saat 14.00 sıralarında yaşanan olay şöyle meydana geldi; Muzaffer A., 3'üncü kattaki evinin penceresi önündeki sandalyeye çıkıp, kendini boşluğa bıraktı. Beton zemine düşen kadın, olay yerinde yaşamını yitirdi. Muzaffer A.'nın cesedi otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



ANTALYA 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:20

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