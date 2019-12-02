Alanya’da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Antalya'nın Alanya ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Alanya’nın kırsalındaki Mahmutseydi Mahallesi’nden ilçe merkezine seyir halinde olan Turgut Ö.’nün (26) kullandığı 07 AIG 890 plakalı otomobil, sürücünün bir anlık dikkatsizliği sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç 2 takla atarak durabildi. Araç hurda yığınına dönerken, içinde bulunan sürücü ve yolcu Ümit B. (35) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada tedaviye alınan Turgut Ö. ve Ümit B.’nin sağlık durumun iyi olduğu belirtildi. Jandarma kazayla ilgili tahkikat başlattı.

ANTALYA 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:20

GÜNEŞ 07:45

ÖĞLE 12:51

İKİNDİ 15:26

AKŞAM 17:48

YATSI 19:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.