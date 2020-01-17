Başkan Esen’den öğrencilere ‘çocuk festivali’ sürprizi

Konyaaltı Belediyesi Gürsu ve Uncalı Çocuk Kreşlerinde karne heyecanı yaşayan öğrencileri tebrik eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, öğrencilerin keyifli bir sömestr tatili geçirmeleri için 18 Ocak Cumartesi günü Konyaaltı Çocuk Festivalinin startını vereceklerini söyledi.

Konyaaltı Belediyesi Gürsu ve Uncalı Çocuk Kreşlerinde minik öğrenciler sömestr tatili için kolları sıvadılar. Kreşlerde düzenlenen törenle karnelerini alan öğrenciler, şimdiden tatil planı yapmaya başladılar. Konyaaltı Belediyesi Kreşlerinde ve de diğer tüm okullarda karne alan öğrnencileri tebrik ettiğini dile getiren Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, öğrencilere bir de sürprizleri olduğunu söyledi. 18 Ocak Cumartesi günü Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezinde Konyaaltı Çocuk Festivalinin startını vereceklerini ifade eden Esen, bu festivalde öğrencilerin bilim, sanat ve bir birinden renkli etkinliklerin yer alacağı bu festival ile öğrencilerin gün boyu gönüllerince eğlenebileceklerini kaydetti. "Bir toplumun geleceği, yetiştirdiği nesillerin aldığı eğitime bağlıdır” diyen Esen, “İlçemizde eğitim kalitesini artırmak için çalışıyoruz. Öğretmen, öğrenci ve velilerimiz ile düzenlediğimiz etkinliklerle bir araya geliyoruz. Bu sömestr tatilinde düzenleyeceğimiz festival ile de yine tüm öğrencilerimizi kucaklamak istiyoruz. 26 Ocak Pazar gününe kadar devam edecek olan Konyaaltı Çocuk Festivalimize tüm öğrenci ve velilerimizi bekliyoruz. Ben şimdiden tüm öğretmen, öğrenci ve velilerimizin sağlık ve huzur dolu bir tatil geçirmelerini temenni ediyorum” şeklinde konuştu.



ANTALYA 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:38

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