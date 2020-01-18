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Polisten öğrencilere Polirobot Eğitimi

İHA

Antalya polisi öğrenci ve öğretmenlere yönelik verdiği seminerlerle suç konularında bilgilendirmeler yaptı.

Antalya polisi öğrenci ve öğretmenlere yönelik verdiği seminerlerle suç konularında bilgilendirmeler yaptı.
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce çocuk ve gençleri suçlardan korumak, algı seviyelerine göre bilinçlendirmek, koruma tedbirleri hakkında bilgilendirmek ve günlük yaşamlarında sosyal hayata katılarak iyilik yapmak ve yardımlaşma duygularını geliştirmek amacıyla “Gelecek Eğitimle Gelecek” projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında "Polirobot Kartıyla Eğitim" çalışması yapıldı.
Muratpaşa ilçesi Güzeloba mahallesinde bulunan 147 Antalya Hedef Koleji İlkokul öğrencilerine, polislik mesleğinin tanıtımı, evde güvenlik, park ve bahçelerde yabancılara karşı davranışlar, servis güvenliği, kavşak ve yaya geçitlerinden güvenli geçiş, 112 Acil Çağrı Merkezinin aranması, çocukların mahrem bölgelerinin korunması, trafik ışıkları ve emniyet kemeri takılmasının önemi konularında bilgilendirme yapıldı. Çocuklara aileleriyle araca bindikleri zaman ebeveynlerinin yaptığı trafik hatalarında onları uyarmaları, Polirobot kartının içeriği ve yapılan güzel davranışlar neticesinde puan birikeceği, daha sonra okullarını tekrar ziyaret edip puan kazanan öğrencilerin ödüllendirilecekleri ifade edildi.
Antalya Hedef Kolejinde Polirobot Kartları biriktirerek puan kazanan 13 öğrenciye Emniyet Müdürlüğünün yaptırdığı polis amblemli anahtarlıklar ve okul idaresinin temin ettiği kırtasiye hediye çekleri takdim edildi.

ANTALYA

18 Ocak 2020 Cumartesi

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