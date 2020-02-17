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Konyaaltı Belediyesi atık yağ getirini ödüllendiriyor

İHA

"Geleceği düşünüyor Geri Dönüştürüyoruz" sloganıyla Sıfır Atık Projesini hayata geçiren Konyaaltı Belediyesi, en çok bitkisel atık toplayan muhtara tablet, her 5 litre atık yağ getiren vatandaşa ise bulaşık deterjanı hediye ediyor.

Konyaaltı Belediyesi atık yağ getirini ödüllendiriyor

“Geleceği düşünüyor Geri Dönüştürüyoruz” sloganıyla Sıfır Atık Projesini hayata geçiren Konyaaltı Belediyesi, en çok bitkisel atık toplayan muhtara tablet, her 5 litre atık yağ getiren vatandaşa ise bulaşık deterjanı hediye ediyor.
Geçtiğimiz aylarda Sıfır Atık Yönetimi ve Mahalle Gönüllüleri Semineri Toplantısı düzenleyen ve bu toplantı ile ilçe de görevli muhtarları bilgilendiren Konyaaltı Belediyesi, şimdi de yeni bir kampanya başlattı. İsrafın önlenmesini, etkin toplama sisteminin kurulmasını, atığın oluşması durumunda kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan ‘Sıfır Atık Projesi’ni hayata geçiren Konyaaltı Belediyesi, projeyi teşvik etmek ve yaymak amacıyla en çok bitkisel atık toplayan muhtara tablet, her 5 litre atık yağ getiren vatandaşa da bulaşık deterjanı hediye ediyor. Kampanya 15 Mayıs 2020 tarihinde sona erecek.
“Belediyemizde Sıfır Atık Yönetim Sisteminin kurulması çalışmalarını tamamladık” diyen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, başlattıkları kampanya ile ilçe genelinde halkı da geri dönüşüm sistemine dahil etmek istediklerini söyledi. Bu kampanya kapsamında öncelikle muhtarlara büyük iş düştüğünü ifade eden Esen, muhtarlıklara her 5 litre atık yağ getiren vatandaşa bulaşık deterjanı, en çok bitkisel atık getiren muhtara da tablet hediye ettiklerini kaydetti. Esen, çevre bilincini artırmak amacıyla Konyaaltı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmaların ilerleyen günlerde de farklı uygulamalarla devam edeceğini bildirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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