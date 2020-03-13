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ATM’den 67 bin liralık vurgun yapan 2 sanığın 15 yıl hapsi istendi ‘Bu bir soygundur’ diyerek ATM’den 67 bin lira çalan 2 sanık hakkında mütalaa verildi Mahkeme heyeti 2 sanığın tutukluluğuna devam kararı vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi

İHA

Antalya'da ATM görevlilerinin para yerleştirdiği sırada yüzlerini kapatıp, ellerinde bulunan silahlarla, "Bu bir soygundur. Kimseye zarar gelmeyecek. Ellerinizi başınızın üstüne koyun. Paraları teslim edin" diyerek 67 bin 640 TL çaldığı iddia edilen 2 sanığın, 'nitelikli yağma' suçundan 15 yıla kadar hapsi istendi.

ATM’den 67 bin liralık vurgun yapan 2 sanığın 15 yıl hapsi istendi ‘Bu bir soygundur’ diyerek ATM’den 67 bin lira çalan 2 sanık hakkında mütalaa verildi Mahkeme heyeti 2 sanığın tutukluluğuna devam kararı vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi

Antalya’da ATM görevlilerinin para yerleştirdiği sırada yüzlerini kapatıp, ellerinde bulunan silahlarla, "Bu bir soygundur. Kimseye zarar gelmeyecek. Ellerinizi başınızın üstüne koyun. Paraları teslim edin" diyerek 67 bin 640 TL çaldığı iddia edilen 2 sanığın, ‘nitelikli yağma’ suçundan 15 yıla kadar hapsi istendi.
Edinilen bilgiye göre olay, 31 Ocak saat 20.30 sıralarında Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde bulunan bir bankaya ait ATM’de meydana geldi. Akşam saatlerinde iki güvenlik görevlisi para yüklemek üzere zırhlı araçla ATM'ye geldi. Yaklaşık 60 bin TL'yi, içinde 29 bin TL bulunan ATM'ye yüklemek isteyen görevliler, arka kapıdan paraları yüklemeye başladı. İddiaya göre elinde tabanca olan 2 kişi tehdit ettiği güvenlik görevlilerinin elinden para dolu çantaları alıp kaçtı. Neye uğradıklarını anlamayan güvenlik görevlileri durumu hemen polise bildirdi.
Soygunla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerden yola çıkan ekipler, soygunculardan birinin daha önce iki kez zincir market soygununu gerçekleştiren M.G.'ye benzediğini tespit etti. Gözaltına alınan M.G., soygunu kendisinin değil, arkadaşı Ferhat B. ve Emrah T.'nin gerçekleştirdiğini, M.P ve T.Ç, ile parayı paylaştıklarını iddia etti. M.G.'nin ifadesinde adı geçen 4 şüpheli, saklandıkları adreslerde gözaltına alındı.
'Birden fazla kişiyi silahla hürriyetinden yoksun bırakma', 'silahla yağma' suçlamalarıyla adliyeye çıkarılan şüphelilerden Emrah T. ve Ferhat B. tutuklanırken, M.P, T.Ç, ve M.G. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Ferhat B., Emrah T., tutuksuz sanıklar M.P, T.Ç., M.G. ve taraf avukatları katıldı.
Mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, M.P’nin, Emrah T’nin ve Ferhat B’nin ATM’yi yağmalama konusunda aralarında anlaşma yaptıklarını kaydetti.
Emrah T’nin ve Ferhat B’nin güvenlik görevlileri Ö.K’nın ve S.D’nin ATM’ye para yerleştirdikleri sırada, yüzlerini kapatarak ve ellerinde bulunan silahlarla arkalarından yaklaştığının ifade edildiği mütalaada, sanıkların Ö.K’den aldıkları silahı da doğrultarak toplamda 67 bin 690 TL parayı aldıklarını vurguladı.

“Suçtan elde edildiğini bildiği halde parayı aldı”
Mütalaa şöyle devam etti:
“Ö.K. ve S.D., ATM içinde kilitleyerek, buradan ayrıldı. Sanık Emrah T.’nin suçtan elde ettikleri tabancayı eve kadar taşıdı. Sanık Ferhat B.’nin evinde yapılan aramada ise suçta kullanılan kuru sıkı tabanca ile suçtan elde edilen tabanca ele geçirildi. Olaydan sonra sanık M.P.’nin suçtan elde edilen paranın 1/3 eden bölümünü olay yerinden ayrılmaları sonrasında aldı, sanık M.G.’da suçtan elde edildiğini bildiği halde bunun bir kısmını aldı. Böylece sanıklar Emrah T. ve Ferhat B., geceleyin yüzlerinde kar maskesi olduğu halde kendilerini tanınmayacak bir hale koymak suretiyle birden fazla kişi ile birlikte ve silahla nitelikli yağmalama eylemini gerçekleştirdiler. Sanık Emrah T, suçtan elde edilen tabancayı eve kadar taşımış olması nedeniyle üzerine atılı ruhsatsız tabanca taşımak suçu sübut buldu. Suçtan elde edilen tabanca ile suçta kullanılan kuru sıkı tabancanın sanık Ferhat B’den, elde edilmiş olması nedeniyle üzerine atılı ruhsatsız tabanca taşımak suçu sübut buldu. Diğer sanık M.P.’nin ise suçtan önce eylemin kararlaştırılmasında ve suçtan elde edilen paranın paylaşımında yer alması nedeniyle eylemin nitelikli yağma suçuna yardım etmek suçunu oluşturduğu, M.P’nin bizzat yağmalama eylemine katılmamış olması ve kendisinden ruhsatsız tabanca elde edilememesi üzerine atılı ruhsatsız tabanca taşımak suçu sübut bulmadı.”

Etkin pişmanlık talebi
Mütalaada, 3 sanığın parayı geri ödedikleri için haklarında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması gerektiği, sanık M.G’nin de suçun işlenmesine katılmadığı ancak paranın bir kısmını alması nedeniyle ‘suç eşyasının kabul edilmesi’ suçunu oluşturduğu ifade edildi.
Öte yandan mütalaada, sanık T.Ç.’nin de paranın bir kısmını aldığına dair delil bulunmadığı kaydedildi.
Savcı, sanıklar Emrah T.’nin ve Ferhat B.’nin ‘etkin pişmanlık göstermek suretiyle geceleyin, silahla, kendini tanınmayacak hale koymak ve birden fazla kişi ile birlikte nitelikli şekilde yağmalamak ve ruhsatsız tabanca taşımak’ suçlarından cezalandırılmalarını istedi.
Sanık M.P.’nin ‘etkin pişmanlık göstererek geceleyin, silahla, kendini tanınmayacak hale koymak ve birden fazla kişi ile birlikte nitelikli şekilde yağmalamaya yardım etmek’ suçundan cezalandırılmasını talep eden savcı, sanık M.G.’nin de suç eşyasını kabul etmek suçundan cezalandırılmasını istedi.
Savcı, T.Ç.’nin de beraatini talep etti.
Mahkeme heyeti, Ferhat B. ve Emrah T.'nin tutukluluğuna devam kararı vererek, duruşmayı erteledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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