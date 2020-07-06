Kumluca Sorgun’a 3 su deposu yapılıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca Sorgun Yaylası’na içme suyu götürmek için 2 etaplı bir projeyi hayata geçiriyor. Çalışmalar tamamlandığında 2 bin 200 metre rakımlı bölgedeki vatandaşlar sağlıklı bir içme suyu şebekesine kavuşacak.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in talimatı ile ASAT Genel Müdürlüğü ekipleri Kumluca’nın Sorgun Yaylası’nda 2 etaplı içme suyu projesi yürütüyor. İçme suyu şebekesi bulunmayan Dere Mahallesi Sorgun Yaylası’na farklı memba noktalarından toplanan su aktarılarak, vatandaşların hizmetine sunulacak. Çalbalı 2, Çalbalı 3 ve Kabapınar kaynaklarından alınan su kilometrelerce uzağa taşınarak, imal edilecek olan şebekeye aktarılacak.

25 kilometre isale hattı

Projenin ilk etabında su kaynaklarına yol olmaması nedeniyle 2 bin metrelik yol yapımı yer alıyor. Yol çalışmasının hemen ardından ikinci etaba geçilecek. Bölgeye kaynaklardaki suyu getirmek için 25 kilometre isale hattı ve 3 adet içme suyu deposu inşa edilecek.

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