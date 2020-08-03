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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalyaspor'da 3 futbolcu geri dönüyor

DHA

Antalyaspor'da 3 futbolcu geri dönüyor


Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)Fraport TAV Antalyaspor'un kiralık olarak başka takımlarda forma giyen futbolcuları Diego, Drole ve Harun Kavaklıdere, kırmızı beyazlıların perşembe günü başlayacağı kampa katılacak. Teknik direktör Tamer Tuna'nın performansa göre yapacağı değerlendirme sonrası futbolcuların takımda kalıp kalmayacağı belirlenecek.
Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarına perşembe günü Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde başlayacak. Tesislerde sağlık kontrolü ve 2 günlük antrenmanın ardından kırmızı beyazlılar, 10 Ağustos'ta Afyonkarahisar'da kampa girecek. Fraport TAV Antalyaspor'un kampına geçen sezon başka takımlarda kiralık olarak forma giyen 3 futbolcusu da katılacak. Antrenmanlarda yer alacak Diego, Drole ve Harun Kavaklıdere'nin geçen sezon takımlarındaki performansı ve antrenman değerlendirmelerine göre geleceği belli olacak. Teknik direktör Tamer Tuna'nın yönetime hazırlayacağı rapora göre takımda kalması gereken futbolcular, transfer çalışmaları ve yolların ayrılacağı futbolcular belirlenecek.
Kırmızı beyazlılar Afyonkarahisar kampına İstanbul'da düzenlenecek turnuvaya katılmak için ara verecek. 22-30 Ağustos'ta yapılacak turnuvada Fraport TAV Antalyaspor'un yanı sıra Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor ve Fenerbahçe yer alacak. Turnuvanın ardından ikinci kamp süreci için Afyonkarahisar'a dönecek kırmızı beyazlılar yeni sezona iki kamp dönemi geçirerek hazırlanacak. Kırmızı beyazlılar, ligde oynanacak ilk maçtan bir hafta önce Antalya'ya gelecek. Fraport TAV Antalyaspor, ligin ilk maçının hazırlıklarını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki antrenmanlarla tamamlayacak.
Kırmızı beyazlılarda sözleşmesi sona eren Sinan Gümüş, Charles, N'dinga, Chico, Salih Dursun ve Yekta Kurtuluş ile yolların ayrılması bekleniyor. Fredy ile yeni sözleşme imzalamayı planlayan Fraport TAV Antalyaspor, transfer döneminde dahil edeceği futbolcularla kadrosunu güçlendirmeyi istiyor.DHA-Spor Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIM
2020-08-03 13:32:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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