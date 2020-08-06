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Konyaaltı Belediyesi’nden YKS tercihlerinde rehberlik hizmeti

İHA

Konyaaltı Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) tercih yapmak isteyen öğrencilere rehberlik hizmeti sunuyor.

Konyaaltı Belediyesi’nden YKS tercihlerinde rehberlik hizmeti

Konyaaltı Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) tercih yapmak isteyen öğrencilere rehberlik hizmeti sunuyor.
2020 YKS’de tercih dönemi başladı. Öğrenciler 14 Ağustos tarihine kadar tercih yapabilecek. Konyaaltı Belediyesi Etüt Merkezi’nde YKS’ya hazırlanıp, baraj puanlarını geçen öğrencilerde tercih heyecanı başladı. Konyaaltı Belediyesi de öğrencilerin yanlış tercihte bulunmasının önüne geçmek için rehberlik hizmeti başlattı. Öğrenciler, alanında uzman rehberlik öğretmen eşliğinde puan ve sıralamalarına göre tercihlerini yapabilecek. Konyaaltı Belediyesi Etüt Merkezi’nde sınavlara hazırlanan Aleyna Koç, zorlu bir hazırlık sürecinden geçtiğini, beklediği düzeyde puan aldığını söyledi. Koç, tercihlerde dikkatli olması gerektiğinin önemini bildiğini belirterek, Konyaaltı Belediyesi rehber öğretmenlerini çok faydalı olduğunu kaydetti.
"Danışmanlık hizmeti"
Tercih sürecinin hazırlıktan daha önemli olduğunu dile getiren Konyaaltı Belediyesi Rehber Öğretmeni Yasemin Kamış, “Öğrencilerin bu noktada bilinçli olması gerekiyor. Bizlerden destek isteyen tüm öğrencilere yardımcı oluyoruz. Öğrencilerin tercihlerini sıralamaya uygun yapmaları gerekiyor. Sıralama, puanlardan daha önemlidir. Öğrencilerin tercihlerini hemen yapmıyoruz. Önce danışmanlık hizmeti vererek, doğru karar vermelerini bekliyoruz. Amacımız öğrencilerin yanlış tercih yapmamalarını sağlamak” diye konuştu.
Öğrencilerin en çok yaptığını tercih hatanın, geçen senenin sıralamasına göre, aldıkları puanlar ile bu sene yerleşebileceğini düşünmesi olarak gösteren Kamış, “Bu bir tercih hatasıdır. İkinci hata ise öğrenciler sıralaması yüksek olan bir bölümü, sıralamada düşük olan bir bölümün altına yazıyor. Sıralama yüksek olandan başlanarak, düşük olana doğru tercih yapmalıyız. Tercihleri hayaller, gerçekler ve garantiler diye bölümü ayırıyoruz. Rehberlik hizmeti almadan öğrencilerimizin tercih yapmamalarını öneriyoruz” diye konuştu.
"İlk 10 binde 3 öğrenci"
Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Konyaaltı Belediyesi Etüt Merkezi’nde sınavlara hazırlanan öğrencilerin başarıları ile gurur duyduklarını söyledi.
Başkan Semih Esen, “Öğrencilerimizin aldığı puanlardan memnunuz. İnşallah istedikleri bölümlere yerleşirler. Bu noktada tüm yurttaşlarımıza hizmet vermeye hazırız. Tercih konusunda destek almak isteyen tüm öğrencilerimiz, rehberlik öğretmenlerimizden destek alabilir. Etüt merkezimizde 129 öğrencimiz sınavlara hazırlandı. Türkiye genelinde bin 917’inci olan öğrencimiz var. Etüt Merkezimizde sınavlara hazırlanarak ilk 10 bine giren 3 öğrencimiz bulunuyor. Öğrencilerimizin doğru tercih yaparak, istedikleri bölüme yerleşmelerini istiyoruz” diye konuştu.

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