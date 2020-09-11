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Rektör Özkan'dan sahte hesap açıklaması: Herkesin başına gelen benim de başıma geldi

DHA

Rektör Özkan'dan sahte hesap açıklaması: Herkesin başına gelen benim de başıma geldi


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)AKDENİZ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, ismi kullanılarak açılan sahte hesaplar üzerinden dolandırıcılık yapılmaya çalışıldığı olayla ilgili, "Herkesin başına gelen, benim de başıma geldi" diyerek, gerekli girişimlerde bulunulduğunu söyledi.
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, önceki gün sosyal medya hesabı üzerinden, ismi ve fotoğrafı kullanılarak açılan sahte bir hesap üzerinden dolandırıcılık yapılmaya çalışıldığı olayla ilgili açıklamada bulundu. Rektör Prof. Dr. Özkan, "Sosyal medyayla ilgili maalesef bütün dünyada böyle, kirli bir şekilde, çok kuralları olmadan insani özgürlükler adı altında bazı şeyler yapabiliyorlar. Bunların önüne geçmek çok önemli tabi, bununla ilgili de bazı projelerimiz olacak. Herkesin başına gelen, benim de başıma geldi. Çok da önemli değil ama gereken girişimlerde bulunuldu. İnşallah bir daha olmaz diyorum. Çok şık bir şey değil" dedi. 
SAHTE HESAP UYARISI YAPMIŞTI
Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, önceki gün sosyal medya hesaplarından yaptığı uyarıda, tanıdığı bir isimle, kendi adına açılan sahte Instagram hesabından yapılan konuşmaları paylaştı. Rektör Prof. Dr. Özkan, "Bana ait olmayan bu hesaptan dolandırıcılık yapılmaya çalışıldığı tespit edilmiştir. Yasal işlemler başlatılmıştır. Lütfen itibar etmeyin" diye uyardı.
Özkan, adına açılan sahte hesaptan yapılan konuşmaların ekran görüntülerini de paylaştı. Sahte hesap üzerinden 'Selam canım nasılsın' diyen dolandırıcı, 'İyiyim hocam siz nasılsınız, teşekkür ederim' yanıtı aldıktan sonra, 'İyiyim teşekkürler canım. PTT'den pandemi özel alışveriş çeki dağıtılıyor, seni de düşündüm, senin cep telin faturalı mıydı' diye soruyor. 'Evet hocam faturalı hattım. Çok teşekkür ederim' yanıtını aldıktan sonra da 'Numaranı yaz, katılımını yapalım canım' diyerek, karşı tarafın cep telefonu numarasını alıyor. Ardından telefona gelen mesaja 'Evet' yazıp 5523'e mesaj göndermesini istiyor. 
 DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2020-09-11 14:19:42

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