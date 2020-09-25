İhracatçıya 8 ayda 1,4 milyar TL destek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İhracatçıya 8 ayda 1,4 milyar TL destek

DHA

İhracatçıya 8 ayda 1,4 milyar TL destek


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ATSO) 'Devlet Destekleri Zirvesi'ne online katılan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2019 yılında ihracatçıya 2,5 milyar TL, 2020 yılı ağustos ayı sonu itibarıyla ise 1,4 milyar TL destek verdiklerini açıkladı.
ATSO'nun pandemi nedeniyle webinar üzerinden gerçekleştirdiği 'Devlet Destekleri Zirvesi', büyük ilgi çekti. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun da online katıldığı zirvede, 10 farklı kurumun destekleri anlatıldı. KOBİ ve büyük ölçekli işletmelerin yanı sıra, genç ve kadın girişimciler zirveye yoğun ilgi gösterirken, devlet destekleri veren kurumlarla bir araya gelinerek bilgi alma fırsatı yakalandı.
Türkiye'nin ekonomik gelişimi, büyümesi ve kalkınması açısından ihracatın kilit bir rol oynadığına dikkati çeken Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, özellikle son 18 yıllık dönemde, küresel pazarlar ve piyasalarla olan etkileşimini oldukça derinleştiren Türkiye'nin, ihracat kapasitesini de hızla artırdığını kaydetti.
İHRACATÇI SAYISI İTHALATÇI SAYISINI GEÇTİ
Türkiye'nin dünya toplam mal ihracatı içindeki payının binde 9,6 seviyesine yükseldiğini anlatan Pekcan, "Geçtiğimiz sene hizmet ihracatımız 65 milyar dolar, hizmet ticareti fazlamız 36,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. İhracatçı sayımız her geçen gün artmaktadır. 2018 yılında ilk kez ihracatçı sayımız ithalatçı sayımızı geçmiştir. Mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin toplam ihracatımızdan aldığı pay halihazırda yüzde 56,3'tür. İhracatımızın yüzde 50'den fazlasını KOBİ'lerin ve mikro işletmelerin sağlıyor olması kayda değer bir göstergedir" dedi.
BU YILKİ DESTEK 1,4 MİLYAR TL
Ticaret Bakanlığı olarak destek süreçlerini hızlandırmak ve kolaylaştırmak adına, yılbaşından bu yana destek yönetim sisteminin hayata geçirildiğini ve tüm başvuruların online ortamda alındığını belirten Pekcan, destek sürecini ve sonuçlandırılmasını da online/dijital ortamda tamamladıklarını söyledi. 2019 yılında ihracatçılara 2,5 milyar TL, 2020 yılı ağustos ayı sonu itibarıyla ise 1,4 milyar TL destek verdiklerini ifade eden Pekcan, "Antalyamız bu desteklerden 2019 yılında 22,5 milyon TL, bu yıl ise 14,7 milyon TL tutarında faydalanmış olup, tüm Türkiye içinde yaklaşık yüzde 1'lik pay sahibi olduğu görülmektedir" dedi.
HİZMET İHRACATINA 254 MİLYON TL DESTEK
Hizmet ihracatı destekleri kapsamında Türkiye genelinde 2019 yılında 254,3 milyon TL destek ödemesi yapıldığını hatırlatan Pekcan, bu yıl 8 ayda ise yaklaşık 148,3 milyon TL destek ödemesi gerçekleştirildiğini kaydetti. Pekcan, hizmet sektöründe Antalya'ya sağlık turizmi alanında 18,4 milyon TL tutarında destek sağlanmış olmasının kayda değer olduğunu da söyledi.
TEKNOLOJİ ODAKLI İHRACAT
İhracatta en hassas noktalardan birinin teknoloji odaklı ihracat olduğunu dile getiren Pekcan, "Son yıllarda üreticilerimiz ve ihracatçılarımızın gerek teknolojiye dayalı imalatı, gerekse ürünlerdeki yerlilik oranını artırmaya yönelik motivasyonları artmıştır. 2019 yılında yüksek teknoloji sanayi ürün ihracatımızın payı yüzde 3,5'a çıkmıştır. Orta ileri teknoloji sanayi ürün ihracatımız ise yüzde 36,4'lük pay ile ihracatımızda en yüksek paya sahip ürün kategorisini teşkil etmektedir. Önümüzdeki dönemde yüksek teknoloji sanayi ürün ihracatımızı çok daha ileri noktalara taşımayı arzu ediyoruz" diye konuştu.
ESNAFA 67 MİLYAR LİRA
Esnafa yönelik Kredi Kefalet Kooperatifleri kefaletiyle kullandırılan devlet destekli ve faiz indirimli kredi bakiyesinin 67 milyar TL'ye ulaştığını açıklayan Pekcan, "Yalnızca 2020 yılının 8 ayında 35 milyar TL'lik kredi tahsisatı sağlanmıştır. Faiz indirimli kredi kullanan esnaf sayımız da 1,1 milyonu aşmıştır. Antalya ilimizdeki esnafımıza sadece bu yıl içerisinde 1,8 milyar TL üzerinde devlet destekli faiz indirimli kredi kullandırılmıştır" dedi.
SANAL FUAR DESTEĞİ
Desteklerin yanı sıra, birçok proje ve çalışmanın da hayata geçirildiğinden bahseden Bakan Pekcan, Covid-19 sürecinde iş insanlarının hareketliliği kısıtlandığı için sanal fuar ve sanal ticaret heyeti uygulamalarını devreye aldıklarını ve ihracatçıya yeni bir tanıtım olanağı sağlandığını söyledi. Pakcan, "Mayıs ayından bu yana 8 farklı genel ticaret heyeti, 15 farklı sektörel ticaret heyeti sanal ortamda icra edildi. 3 bin 800'ün üzerinde iş görüşmesi gerçekleştirildi. Dört adet de sanal fuar gerçekleştirilmiştir" dedi.
KOLAY İHRACAT
28 Ağustos tarihinde, yapay zeka ve makine öğrenmesi gibi çağın teknolojilerini kullanarak ihracatçılara kapsamlı bir online/dijital danışmanlık hizmeti sunan 'Kolay İhracat Platformu'nun devreye girdiğini söyleyen Pekcan, "Kolayihracat.gov.tr adresinden erişilen platformun 'Akıllı İhracat Robotu' gibi fonksiyonları sayesinde ülke bazında pazar görünümleri ile ilgili somut bilgi ve öneriler sunulmakta, ihracatçımızın ihracata hazırlıktan ihracatın gerçekleştirilmesi aşamasına kadar ihtiyaç duyabileceği hemen her türlü teknik ve hukuki bilgi, etkin ve güncel bir biçimde tek elden kendilerine aktarılmaktadır" diye konuştu.
'DESTEKLER REEL SEKTÖRÜN AYAKTA KALMASINI SAĞLADI'
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise Antalya'nın tarım, turizm, ticaret ve teknolojinin merkezi, dört dörtlük bir şehir olduğunu söyledi. Hisarcıklıoğlu, kamu desteklerine ulaşımın Covid-19 sürecinde daha da önemli hale geldiğine dikkat çekti. ATSO'nun düzenlediği zirvenin çok yerinde bir adım olduğunu dile getiren Hisarcıklıoğlu, "Hükümetimizin sağladığı KGF destekleri, kredi paketleri, vergi ve SGK primlerinin ertelenmesi, istihdama yönelik kısa çalışma gibi uygulamaların daha etkin ve yaygın kullanımı, çeşitli vergi indirimleri, çok önemli fonksiyon gördü ve reel sektörümüzün ayakta kalmasını sağladı. Talep ve önerilerimizin büyük kısmı hayata geçti ve geçmeye devam ediyor. Elbette takip ettiğimiz pek çok konu ve sıkıntı da var. İnşallah hep birlikte çalışarak, bu sıkıntılı dönemi geride bırakacağız" dedi.
PANDEMİ EN FAZLA TURİZM BÖLGELERİNİ ETKİLEDİ
ATSO Başkanı Davut Çetin, koronavirüsün ekonomik olarak en fazla turizm bölgelerini etkilediğini vurguladı. Turizmin Antalya'da ticareti, hizmet sektörünü ve sanayi sektörünü etkilediğini anlatan Çetin, "Antalya turizmi, güvenli turizm sertifikasıyla bir başarı göstermiş, 2,5 milyon civarında yabancı ziyaretçiyi ağırlamıştır ancak dünya koşulları nedeniyle ziyaretçi sayımız yüzde 82 oranında azalmıştır. Haziran ayı SGK verilerine göre ülkemizde 4A çalışan sayısı bir yılda 295 bin azalmıştır, bunun 148 bini veya yarısı Antalya kaynaklıdır" dedi.
CİRO KAYBI ORTALAMA YÜZDE 35
Pandemi döneminde yapılan anket sonuçlarına göre ortalama ciro kaybının yüzde 50 civarında olduğuna dikkat çeken Çetin, "Temmuz ayında BAGEV olarak Antalya, Burdur, Isparta illerimizde bölge odalarımızla birlikte yaptığımız 1600 katılımlı ankete göre, Batı Akdeniz'de ortalama ciro kaybı yüzde 35 civarında. Beklendiği gibi turizm ve hizmet sektöründe ciro kaybı daha yüksektir. Turizmin Türkiye milli hasılası içindeki payı yüzde 3,4 iken Antalya'da yüzde 25'e yakındır. Merkez Bankamızın hesabına göre turizm gelirinde yüzde 60 düşüş, ülke milli gelirini yüzde 4 civarında düşürmektedir. Bu da bizim raporumuzda Antalya ekonomisinin yüzde 15-22 arasında daralacağı öngörüsünü doğrulamaktadır" diye konuştu.
DESTEKLER 2021 SONUNA KADAR SÜRDÜRÜLMELİ
Bu dönemdeki kredi paketleri, kısa çalışma ödeneği, vergi ve prim ertelemesi gibi önlemlerin işletmelerin ayakta kalmasını sağladığını belirten Çetin, "Antalya'da turizm ve turizme bağlı işletmeler için zorluklar devam etmektedir. Antalya'da bu sektörlerde destekler 2021 yılı sonuna kadar sürdürülmelidir. Şimdi önümüzdeki büyük mesele vergi, prim ve kredi ödemeleridir. Ödeme gücünü kaybetmiş işletmeler ödemelerin yeniden ertelenmesini, pandemi desteklerinin devam etmesini beklemektedir" dedi.
KDV İNDİRİMİ VE DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ
Üyelerden sürekli olarak KDV indirimi ve düşük faizli kredi talebi geldiğine de işaret eden Çetin, "İş akdi feshinin yasak olması yakınmalara yol açmaktadır. İstihdamı azaltmamak kaydıyla haklı nedenlerle feshe izin verilmelidir. Bir başka meselemiz kamu kurumlarının özel sektöre borçlarıdır. Şu günlerde kamu kurumlarının, belediyelerin, hastanelerin borçlarını ödememesi medikal sektörü gibi sektörlere ilave yük getirmektedir. Tarım sektörümüzde üretim ve ihracat artmıştır, fakat gelir artışı girdi maliyetlerinin gerisinde kalmıştır. Toptancı Hal Kanunu, Antalya gibi üretici bölgelerin özelliklerini göz önünde tutmalı, üreticileri tatmin edecek biçimde ele alınmalıdır" diye konuştu.
DHA-Ekonomi Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2020-09-25 18:18:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Alanya’da çalılık alanda yangın
YEREL HABERLER Alanya’da çalılık alanda yangın
Antalya’da sürücülere yol çalışma uyarısı
YEREL HABERLER Antalya’da sürücülere yol çalışma uyarısı
ATSO Devlet Destekleri Zirvesi’ne büyük ilgi Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ında katıldığı zirvede, gündem Antalya oldu
YEREL HABERLER ATSO Devlet Destekleri Zirvesi’ne büyük ilgi Ticaret ...
Gazipaşa'da denizde hortum (2)
YEREL HABERLER Gazipaşa'da denizde hortum (2)
Başkan Topaloğlu, çalışmaları denetledi
YEREL HABERLER Başkan Topaloğlu, çalışmaları denetledi
Kumluca’da polisten miniklere moral hediyesi
YEREL HABERLER Kumluca’da polisten miniklere moral hediyesi
AESOB Başkanı Dere’den esnafa destek çağrısı Adlıhan Dere: “Esnafımıza özel olarak destek verilmeli”
YEREL HABERLER AESOB Başkanı Dere’den esnafa destek çağrısı Adlıhan ...
Prof. Dr. Karpuzoğlu, son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Prof. Dr. Karpuzoğlu, son yolculuğuna uğurlandı
Prof. Dr. Karpuzoğlu, son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Prof. Dr. Karpuzoğlu, son yolculuğuna uğurlandı
Wade Young: “Dağ etabında çok güçlü rakiplerim var”
YEREL HABERLER Wade Young: “Dağ etabında çok güçlü rakiplerim var”
Rahminden 1,5 kiloluk kist çıktı
YEREL HABERLER Rahminden 1,5 kiloluk kist çıktı
Rahminden 1,5 kiloluk kist çıktı
YEREL HABERLER Rahminden 1,5 kiloluk kist çıktı
Başkan Esen’den derbi öncesi moral
YEREL HABERLER Başkan Esen’den derbi öncesi moral
Kepez’de yeni bisiklet yolu
YEREL HABERLER Kepez’de yeni bisiklet yolu
Antalya'da ‘Altın Susam’a nöbetli hasat Üretici, kilogramı 18 liraya kadar alıcı bulan susamın başında nöbet tutuyor Bu yıl 45-50 bin dönümde 3 bin 600 ton rekolte bekleniyor
YEREL HABERLER Antalya'da ‘Altın Susam’a nöbetli hasat Üretici, ...
Antalya'da sahile 200 metre mesafede dev hortum Sahile 200 metre mesafede 15 dakika saren hortum karaya ulaşmadan sona erdi
YEREL HABERLER Antalya'da sahile 200 metre mesafede dev ...
Kumluca Büyükalan-Dereköy grup yoluna asfalt
YEREL HABERLER Kumluca Büyükalan-Dereköy grup yoluna asfalt
Akdeniz foku, Antalya'da turistlerle yüzdü
YEREL HABERLER Akdeniz foku, Antalya'da turistlerle yüzdü
Hayatını kaybeden Prof. Dr. Karpuzoğlu'na hüzünlü uğurlama İlk nakil yaptığı hastası Karpuzoğlu'nu anlattı Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu'nun ilk nakil yaptığı hastası: "Herkes bana 'ölür' demişti, o zor şartlar altında nakil yaptı" Yaşamını yitiren Prof. Dr. Karpuzoğlu için üniversitede tören düzenlendi
YEREL HABERLER Hayatını kaybeden Prof. Dr. Karpuzoğlu'na hüzünlü ...
Pandemi, beş yıldızlı otellere komşu 'Çardak Beach' tatili sezonunu da uzattı Korona virüsten izole, sahile sıfır çardaklar sezonu kapatmadı Korona virüs nedeniyle sezonu 2 ay geç açan oba ve çardak beach sakinleri tatillerini ekim ayı sonuna kadar uzattı Korona virüsten izole 5 yıldızlı otellerin yakınında denize sıfır tatil devam ediyor
YEREL HABERLER Pandemi, beş yıldızlı otellere komşu 'Çardak Beach' ...
Diz kireçlenmelerinde PRP tedavisi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Cuma Kayıkçı: “PRP enjeksiyonları ile hastaların ağrılarında azalma ve fonksiyonlarında düzelme yaşandı”
YEREL HABERLER Diz kireçlenmelerinde PRP tedavisi Ortopedi ve ...
Epilasyon yaptıran kadının hayatı altüst oldu Vücudunda 1. derece yanıklar oluşan kadın suç duyurusunda bulundu Bin 350 liralık promosyonlu paket uygulaması için anlaştı, 6. seansta acıyla tanıştı
YEREL HABERLER Epilasyon yaptıran kadının hayatı altüst ...
Akdeniz foku, tatilcilerle birlikte yüzdü
YEREL HABERLER Akdeniz foku, tatilcilerle birlikte yüzdü
Gazipaşa'da denizde hortum
YEREL HABERLER Gazipaşa'da denizde hortum

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X