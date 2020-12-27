Antalya Büyükşehir Belediye’sinin 2017 yılında başlayan ve yüzde 40 seviyesinde devraldığı Selçuklu ve Osmanlı mimari tarzındaki 500 kişilik Finike Eroğlu Nuri Camii inşaatı tamamlandı. Başkan Muhittin Böcek, tamamen el işçiliği ve Horasan harcı kullanılarak inşa edilen, Selçuklu ve Osmanlı mimari tarzındaki 500 kişilik muhteşem eserin Finikeli hemşerilerine hayırlı olmasını diledi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in yüzde 40 seviyesinde devir aldığı ve tamamlanması talimatını verdiği Finike Eroğlu Nuri Camii ibadete hazır hale getirildi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Finike'nin en güzel noktasına, Osmanlı ve Selçuklu mimarisiyle, tamamen el işçiliği ve Horasan harcı kullanılarak inşa edilen caminin Antalya ve Finikelilere hayırlı olmasını diledi.



Tamamen el işçiliği

Tarihe dokuya uygun olarak amber rengi ışıklarla aydınlatılan cami, Finike’nin siluetine de ayrı bir güzellik kattı. Finike Limanı'nın üst kısmında yer alan ve sahile hakim konumdaki cami LED aydınlatma sistemleri ile ışıklandırıldı. Tarihi dokuya uygun olacak şekilde amber rengi yapılan ışıklandırma ile cami, geceleri de dikkat çekici bir görüntü sergiliyor. Işıl ışıl olan görünümüyle Finike'nin siluetine renk katan Eroğlu Nuri Cami, geceleri de ihtişamıyla göz kamaştırıyor. Finike Eroğlu Nuri Cami, devir işlemleri tamamlanır tamamlanmaz ibadete açılacak.

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