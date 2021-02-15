Siirt'te görev yapan asker, Antalya'daki eşine dron ile gül gönderdi (2)



'VATAN SEVDASININ ARASINA BİZİM SEVGİMİZİ DE EKLEMİŞ'

Siirt´in Eruh ilçesinde Bağgöze Karakol Komutanlığı'nda yaklaşık 7 aydır görev yapan Jandarma Astsubay Samet Ercan'ın (24), Sevgililer Günü'nde dron ile çiçek gönderdiği Antalya'nın Kumluca ilçesinde oturan 2 aylık eşi Ecem Ezge Ercan (23), sürpriz karşısında çok duygulandığını söyledi. Ecem Ezge Ercan, "Siirt Eruh'ta jandarma astsubay olarak görev yapan sevgili eşim bu özel günde, vatan sevdasının arasına bizim sevgimizi de ekleyerek yaptığı sürprizle beni çok sevindirdi ve duygulandırdı. Allah'tan tüm şehitlerimize rahmet diliyorum. Görev başında olan tüm askerlerimizin ve polisimizin de Allah yardımcısı olsun" dedi.

'EŞİNE ÇİÇEK GÖNDERMEMİZİ İSTEDİ, MEMNUNİYETLE GÖNDERDİK'

Çiçekçi Gamze Erzin de, "Siirt Eruh'ta görev yapan bir askerimiz bizden ricada bulundu, eşine çiçek göndermemizi istedi. Biz de onu kırmadık, büyük bir zevkle, memnuniyetle 6'ncı katta oturan eşine dronla çiçek gönderdik. Umarım onlar da beğenmiştir. Kumluca'da bir ilkti, onlara da anı olarak kalmıştır umarım" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Kumluca Rmazan SARIKAYALI

2021-02-15 16:28:34



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