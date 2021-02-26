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Bu berberin koltuğuna oturmak cesaret ister Sıra dışı berberden ateşle saç tıraşı Saçlarında alev toplarını gören müşteriler hem şaşkınlığını hem de korkusunu gizleyemiyor İsmail Avuçcular: “İlk denediğim kişi, benimle alay eden müşterimdi. Yapmak için üzerine 100 TL para verdim ”

İHA

Bu berberin koltuğuna oturmak cesaret ister Sıra dışı berberden ateşle saç tıraşı Saçlarında alev toplarını gören müşteriler hem şaşkınlığını hem de korkusunu gizleyemiyor İsmail Avuçcular: “İlk denediğim kişi, benimle alay eden müşterimdi. Yapmak için üzerine 100 TL para verdim ”

Antalya’da erkek kuaförlüğü yapan 26 yaşındaki İsmail Avuçcular, müşterilerinin saçlarını ateşle tıraş ediyor. Daha önce Hindistan, Endonezya ve Gazze’de yapılan ilginç tıraş yöntemini 6 yıldır Türkiye’de gerçekleştiren Avucçular, sıra dışı stilini vatandaşların ve meslektaşlarının kullanmaması konusunda da uyarılarda bulundu.
Kepez ilçesinde yaşayan İsmail Avuçcular (26), 15 yıl önce kalfa olarak başladığı kuaförlüğü, 7 yıldır kendi işletmesinde usta olarak sürdürüyor. Kendine ait dükkanını açtığı sıralar, televizyondan Hintli bir berberin ateşle tıraş ettiği videoyu izledi. Ardından müşterisinin kendisiyle dalga geçmesini hazmedemeyen Avuçcular, içerisinde kimyasal malzemelerden oluşturduğu özel karışımı ile ilk deneyimini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirdi. Avuçcular ardından işletmesinde talepte bulunan müşterilerinin saçlarını sıra dışı stiliyle yakarak kısaltmaya başladı. Ayna karşısında saçlarında alev topunu gören müşterilerse hem şaşkınlığını hem korkusunu gizleyemiyor.

“İlk denediğim kişi, benimle alay eden müşterimdi”
Saç yakmayla tıraş etmeyi yaklaşık 7 yıldır sürdürdüğünü anlatan İsmail Avuçcular, Hintli berberlerden gördüğü tekniği, müşterisiyle girdiği iddia sonrası Türk usulüyle denemeye karar verdiğini ve başarılı bir şekilde gerçekleştirdiğini söyledi. Avuçcular şunları söyledi:
“Bir müşterim bana bu videoyu göstererek ‘bana bunu yapabilir misin?’ diyerek dalga geçti. Bende heveslenerek ve kendime bu konularda güvenerek yaparım dedim. Sende deneyelim dedim, ilk başta korktu. Üzerine ‘100 TL para vereceğim’ deyince koltuğa oturdu. Derinin yanmaması için nasıl bir şey yapabilir diye düşündüm ve Türk zekası işte 10 dakika içinde kendimce bir formül ürettim. Olur mu olmaz mı derken, arkadaşın saçına sürdüm. Önlem amaçlı arkadaşlarımızdan biri yangın tüpüyle, birisi havluyla birisi de su dolu kovayla başımızda bekliyordu. Herkesin hazır olduğu esnada çakmağı çaktım ve saç alev aldı. Baktım ki müşteri bu durumdan hiçbir şekilde zarar görmüyor, acı hissetmiyor, derinin yandığını hissetmiyor, bizde devam ettik. Bu durum beni heveslendirdi. Dedik ki bu işi profesyonelleştirelim.”

“Kimyasal ve yanıcı malzemeler kullanıyorum”
Yaptığı işlemin zararı olmadığını aksine faydalı bir işlem olduğunu ileri süren Avuçcular, “Saçın dibinde yer alan sarı renkteki cansız tüyler, ateşle beraber kökten yanıyor. Yanan bu saçların yerine daha gür ve daha siyah saçlar çıkıyor. Arkasından yaptığımız ara makas, ustura ve kesim işlemleri ise saça şekil ve ritim veren işler ve ateşle yakma işlemi de bu görevi görüyor. Kimyasal ve yanıcı malzemeler kullanıyorum. Ortalama 45 yıldır bu işlemi müşterilerimize uyguluyoruz, bugüne kadar herhangi bir zararı olmadı. Kullanılan kimyasallar da saça faydalı olan kimyasallar olduğu için kimse zarar görmüyor” ifadelerini kullandı.

Normal saç tıraşından iki kat maliyetli
Müşterilerin memnun olduğunu söyleyerek sözlerine devam eden Avuçcular, “Herkes bunu merak ediyor. Sosyal medyada birkaç paylaşımımız oldu herkes çok heyecanla, çok merakla izledi. Yaptıran bir daha yaptırmaya geliyor. Ortalama bir ay sonra saçlar tekrar kabarıyor, uzuyor ve tekrar gelip ateşleme işleminden istiyorlar. İçerisinde farklı malzemeler kullandığımız için bir kat daha maliyetli oluyor. Ortalama iki katı” diye konuştu.
“Kuaför arkadaşlar denemeleri için bu formüle sahip olmaları lazım”
Avuçcular, diğer kuaförlerin ya da vatandaşların bu yöntemi kimsenin üzerinde denememesi uyarısında da bulunarak, “Kesinlikle evde denemesinler. Sonuçta saç yanmaya yatkın bir tüy, ondan dolayı en ufak bir saç hamlesiyle tüm kafayı yakabilirler. Kuaför arkadaşlar da denemeye çalışmasınlar çünkü bu formüle önce sahip olmaları lazım. Bu yüzden kesinlikle denemesinler” dedi.

“Canım yanmadı”
Avuçcular’ın müşterileri de saç yakma işleminden oldukça memnun gözüküyor. Müşterilerden Yusuf Kemer, sosyal medyadan görüp geldiği kuaför salonunda ateşle tıraşı merak edip yaptırma kararı aldığını anlattı. Kemer, “Motor kullandığım için saçlarımda kırıklar oluşuyordu. Tıraşın ardından saçlarım daha gür ve canlı olduğunu gördüm. İlk başta korktum ama acı falan hissetmedim. Memnunum” diyerek düşüncelerini dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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