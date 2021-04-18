Kadın Futbol Ligi'nde ilk karşılaşmalar C Grubu maçlarıyla tamamlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kadın Futbol Ligi'nde ilk karşılaşmalar C Grubu maçlarıyla tamamlandı

DHA

Kadın Futbol Ligi'nde ilk karşılaşmalar C Grubu maçlarıyla tamamlandı


Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), (DHA)-ANTALYA´nın Manavgat ilçesinde dün başlayan Turkcell Kadın Futbol Ligi Sağlık Çalışanları Sezonu´nda C grubu maçlarının da oynanmasıyla gruplardaki ilk maçlar tamamlandı.
Günün üçüncü maçında C grubu ekiplerinden Kireçburnu´yla Fomget Gençlik ve Spor karşı karşıya geldi. Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi 2 Nolu sahasında oynanan maçta karşılaşmaya her iki takım da hızlı başladı. Karşılaşmanın ilk dakikalarında Fomget Gençlik ve Sporlu futbolcuların kazandığı penaltı vuruşunu Tuğba Karataş gole çevirdi: 0-1. Golün ardından rakip kaleye ataklarını arttıran Kireçburnu, Demet Kılınç´ın ayağından kazandığı golle skoru eşitledi: 1-1. Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında sahada hakimiyet kuran Fomget Gençlik ve Spor takımı Tuğba Karataş, ikinci kez penaltıdan olmak üzere, Remziye Bakır (2), Benan Altıntaş ve Aybüke Aykul´la gol bulurken, rakip Kireçburnu da Elanur Laçin ve Derya İşbil´le fileleri havalandırdı. Karşılaşma 6-3 Fomget Gençlik ve Spor´un üstünlüğüyle sona erdi.
Maçın ardından açıklama yapan Fomget Gençlik ve Sporlu oyunculardan Damla Köse, "Çok büyük emeklerle buraya geldik. Skordan ve oyundan çok memnun kaldık. Bu daha yeni bir başlangıç, tüm takım arkadaşlarımı be hocalarımı tebrik ediyorum" dedi.
Maça çok iyi hazırlandıklarını söyleyen Damla Köse, böyle bir skoru beklediklerini söyledi.
Uzun zamandır bekledikleri lig için bütün arkadaşlarının çok heyecanlı olduğunu söyleyen Tuğba Karataş Çakı, "Hepimiz maça çok büyük heyecanla çıktık. Her iki takım da heyecanını sahaya yansıttığımızı düşünüyorum. Bizim için güzel bir galibiyetle biten maç oldu. Mutluyuz, önümüzdeki maçlara bakacağız" dedi.
Fomget Gençlik ve Spor teknik direktörü Hasan Vural, takım olarak uzun zaman sonra ilk maça çıktıklarını belirterek, "Yaklaşık 1 yıldır kızlarımız oynamıyordu. İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Maç hakkında ise iki takım da iyi başladı. Heyecanlıydı çocuklar. İlk golü biz bulduktan sonra pas oyununa dönünce etkili oynamaya başladık. Rakibimizde genç bir takım, onlarda oynamaya çalıştı, oyunu çirkinleştirmedi, gayet güzel bir oyun oldu" dedi.
Kireçburnu teknik direktörü İlknur Aktaş ise karşılaşmada güzel bir mücadele olduğunu söyleyerek, "Her iki takımı da kutluyorum. Sonuçta iyi bir mücadele vardı. Bizim yaptığımız hatalarımız vardı fakat rakibimiz çok uzun zamandır kamp yapan ve hazırlanan bir takımdı. Biz ise buraya 5 antrenman yaparak gelebildik" diye konuştu. İlknur Aktaş, Turkcell´in sponsorluğunda kadınlar liginin başlamasının iyi olduğunu ve genç oyunculara büyük tecrübe olduğunu da vurguladı.
Günün son karşılaşmasında ise ALG Spor ile Dudullu karşı karşıya geldi. Maçta baştan sona üstün oynayan ALG Spor, Ebru Topçu (2), Bassiar Toure, Ece Tekmen, Emine Ecem Esen, Medine Erkan ve Esther Ukpong Sunday´ın attığı gollerle sahadan 7-0 galip ayrıldı.
Maçın ardından açıklama yapan ALG Sporlu oyunculardan Medine Erkan, "Takım olarak lige güzel bir başlangıç yaptık. Bütün takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. İnşallah bu şekilde galibiyet serimize devam edeceğiz" dedi.
Emine Ecem Esen, uzun bir süre sonra ilk maçta güzel bir sonuç aldıklarını söyledi. Hem takım arkadaşlarını hem de rakibi tebrik eden Emine Ecem Esen, "Adım adım ilerleyerek hedefimize ulaşmak istiyoruz. Aylardır hasret kaldığımız atmosferi bize yaşattığı için TFF ve Turkcell´e de teşekkür ediyorum" dedi.
Turkcell Kadınlar Futbol Ligi´ne çok güzel bir başlangıç yaptıklarını ve mutlu olduklarını söyleyen Ece Tekmen, "Biz skora değil ama oyunumuza bakıyoruz. Bizim için iyi oyun olsun, güzel olsun. Bizim amacımız da buydu, skor bizim amacımız değil. Hiçbir zamanda olmadı" diye konuştu.
ALG Spor teknik direktörü Aslı Canan Sabırlı, TFF ve Turkcell´in katkılarıyla kadın futbolunun değerinin artacağını belirterek, "Kadın futbolu yıllardır, hep aynı noktada bir döngü içerisinde dönüyordu. Ama inşallah bu turnuva sonrasında kadın futbolu hak ettiği yerde olacak" dedi. İlk maçta farklı galip gelmelerinin kendilerini mutlu ettiğini söyleyen Aslı Canan Sabırlı, "Bizim için önemli olan oyun kalitesi, seyircinin izlerken zevk alması, sahadaki oyuncularımızın tabiri caizse şiir gibi oynaması. Bunu sağladığımızı düşünüyorum" diye konuştuGÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (1)
KireçburnuFomget Gençlik ve Spor maçından görüntüler
RÖP 1: Damla KÖSE
RÖP 2: Tuğba Karataş ÇAKI
RÖP 3: Hasan VURAL
RÖP 4: İlknur AKTAŞGÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (2)
ALG Spor Dudullu maçından görüntüler
RÖP 1: Medine ERKAN
RÖP 2: Emine Ecem ESEN
RÖP 3: Ece TEKMEN
RÖP 4: Aslı Canan SABIRLIDHA-Spor Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN
2021-04-18 23:53:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sahurdan sonra koyun otlatmaya çıkan Alzheimer hastası yaşlı kadın dağda bulundu Yaşlı kadını jandarma ekipleri sırtında taşıyarak dağdan indirdi
YEREL HABERLER Sahurdan sonra koyun otlatmaya çıkan Alzheimer ...
Kaybolan Alzheimer hastası kadın, dağlık alanda bulundu
YEREL HABERLER Kaybolan Alzheimer hastası kadın, dağlık alanda ...
Ereğli Belediyespor, ilk maçında Kocaeli Futbol Kulübü´nü 2-1 yendi
YEREL HABERLER Ereğli Belediyespor, ilk maçında Kocaeli Futbol ...
Çalınan telefonuna 'telefonumu bul' uygulamasıyla kavuştu
YEREL HABERLER Çalınan telefonuna 'telefonumu bul' uygulamasıyla ...
Çalınan telefonunu ‘telefonumu bul’ uygulamasından dakikalar içerisinde buldu Markette çaldırdığı telefonu 500 metre ileride bulundu
YEREL HABERLER Çalınan telefonunu ‘telefonumu bul’ uygulamasından ...
Bakan Soylu’nun açıklamasının ardından dünyaca ünlü sahilde sıkı denetim Polis, kısıtlamayı suiistimal eden ikamet sahibi turistlere yönelik pasaport ve ikamet sorgulaması yaptı Kentte termometreler 32 dereceyi gösterirken, sahilde de turist yoğunluğunun oluştuğu göze çarptı
YEREL HABERLER Bakan Soylu’nun açıklamasının ardından dünyaca ünlü ...
Radar polis memuru iftar kumanyasını sokak köpeklerine verdi
YEREL HABERLER Radar polis memuru iftar kumanyasını sokak ...
Aracında uyuşturucu ticareti yaparken yakalandı
YEREL HABERLER Aracında uyuşturucu ticareti yaparken yakalandı
İki hafta önce polise 'İyiyim' demişti, bugün ölü bulundu
YEREL HABERLER İki hafta önce polise 'İyiyim' demişti, bugün ölü ...
Bir hafta önce öldü sanılıp kapısına gelen polislere "Ben iyiyim" diyen adam ölü bulundu Adamın yalnız yaşadığı dükkanının kapısında ise ‘Uğrayamıyorsan borcunu gönder’ yazılı not bulundu
YEREL HABERLER Bir hafta önce öldü sanılıp kapısına gelen polislere ...
Kısıtlamadan muaf turistlerin sahil keyfi
YEREL HABERLER Kısıtlamadan muaf turistlerin sahil keyfi
Antalyaspor'da Hatayspor maçı öncesi 6 eksik
YEREL HABERLER Antalyaspor'da Hatayspor maçı öncesi 6 eksik
17 gün sonra ağaca asılı bulunan Ahmet hemşirenin cenazesini kardeşi aldı
YEREL HABERLER 17 gün sonra ağaca asılı bulunan Ahmet hemşirenin ...
Morga hemşire kardeşinin cenazesini almaya gelen ağabeyin zor anları Antalya’da 17 gün sonra cesedi bulunan hemşirenin cenazesi morgdan alındı
YEREL HABERLER Morga hemşire kardeşinin cenazesini almaya gelen ...
Okul harçlığını çıkarmak için başladığı golfte milli olup, madalyalar kazandı
YEREL HABERLER Okul harçlığını çıkarmak için başladığı golfte milli ...
(Özel) Doktorun 'Bu hastalık erken öldürür' sözleri hayatını değiştirdi Yanlış istenilen tahlil sonucu akromegali (büyüme hormonu fazlalığı) hastası olduğunu öğrendi Hayallerinin peşinden gitmeye karar veren Sema Doğan, dağcılık eğitimi aldı, en büyük hedefini ise Everest’e tırmanmak olarak belirledi
YEREL HABERLER (Özel) Doktorun 'Bu hastalık erken öldürür' sözleri ...
Tütüncü'den spor çağrısı
YEREL HABERLER Tütüncü'den spor çağrısı
Turistlerin gözdesi asırlık asma yaprağında alabalık Çavuş üzümü yaprağıyla sarılan balıklar, domates ve kapya biber konularak, meşe odunundan hazırlanan közde pişiriliyor
YEREL HABERLER Turistlerin gözdesi asırlık asma yaprağında ...
Gülveren kura çekimine covid ertelemesi
YEREL HABERLER Gülveren kura çekimine covid ertelemesi
Ümit Uysal: “Hep birlikte aşacağız”
YEREL HABERLER Ümit Uysal: “Hep birlikte aşacağız”
Arıtma suyu ile bin 900 dekar arazi sulanacak
YEREL HABERLER Arıtma suyu ile bin 900 dekar arazi sulanacak
Uçurumun kenarında sıkışan kaplumbağayı AKUT kurtardı
YEREL HABERLER Uçurumun kenarında sıkışan kaplumbağayı AKUT kurtardı
Okul harçlığını çıkarmak için başladığı golfte milli olup, madalyalar kazandı
YEREL HABERLER Okul harçlığını çıkarmak için başladığı golfte milli ...
Aytemiz Alanyaspor deplasman fobisini aşamıyor
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor deplasman fobisini aşamıyor