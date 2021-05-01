Kumluca'da polislerden sokak hayvanlarına su ve mama desteği

Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği Ekipleri tarafından sokak hayvanlarına su ve mama bırakıldı.

Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği Ekipleri, ilçe genelindeki park ve bahçelere giderek mama ve su bıraktı. Sokak hayvanlarının tam kapanma günlerinde aç ve susuz kalmaması için, kedi ve köpekleri unutmayan polisler duyarlılık örneği gösterdi. Polisler ilçedeki cadde ve sokak ve parkların muhtelif noktalarına mama ve su bıraktı.

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