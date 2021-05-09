Meyve yüklü kamyon devrildi, şoför öldü

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Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)İZMİR'den Antalya'ya meyve taşınan kamyonun, kente 30 kilometre kala kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu şoför Erdal Gezen (48) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 08.00 sıralarında IspartaAntalya yolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. İzmir halinden Antalya'ya gelen Erdal Gezen yönetimindeki 35 DB 7906 plakalı meyve yüklü kamyon, Antalya il sınırına 30 kilometre kala, kontrolden çıkarak, su tahliye kanalına girdi. Bir süre sonra yeniden yola çıkan kamyon, devrilip, sürüklendi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Gezen'in hayatını kaybettiği belirlenirken, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye kurtarma ekipleri, şoförün cansız bedenini bulunduğu yerden çıkardı. Olay yeri inceleme ekibi ve nöbetçi savcının incelemesinin ardından Gezen'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Süleyman EKİN

2021-05-09 11:19:57



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