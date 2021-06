'Maskeler' sergi oldu

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, ilkel kültürlerde insanları kötülüklerden koruduğuna inanılan bugünse virüslerden koruyan maskelerin on sanatçı tarafından yeniden yorumlandığı maskeler sergisini açtı.Uysal, sanatsal çalışmaların yeniden sanatseverle buluşmasının kent kültürü açısından önemli olduğunu söyledi.

İlkel kültürlerde itibaren gizlenmek, farklı bir kişiliğe bürünmek, korunmak gibi birçok işlev üstlenen ve bugün artık hayatın bir parçası haline gelen ve insanları virüslerden koruyan maskeler on sanatçı tarafından yeniden yorumlandı ve çalışmalar Antalya’da ‘Maskeler’ isimli sergide bir araya getirildi.

Küratörlüğünü Ebru Beyza Yel’in yaptığı ve Altay Kervan, Batuhan Yaldızkum, Burak Çizer, Burhan Kum, Damla Çetinkaya, Emel Ünlü, Enki, Feramuz Piroğlu, Ozan Dursun ve Polat Canpolat’ın çalışmalarının yer aldığı sergi Nobu Art Project sergi salonunda açıldı. Sanatseverleri, güncel sanatta maskelerin anlamını ve mistik geçmişini sorgulamaya davet eden sergisinin açılışında Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Yörük Sanayici ve İş İnsanları Derneği (YÖRSİAD) Başkanı Aykut Ege ve Romanya Fahri Konsolosu Semih Beken yer aldı.

Başkan Uysal, kademeli normalleşme dönemiyle birlikte sanatsal çalışmaların yeniden sanatseverle buluşmasının kent kültürü açısından önemli olduğunu söyledi. Başkan Uysal, maskelerin, her ne kadar hastalıktan korunmak amacıyla da olsa hayatın ayrılmaz parçası olduğu bu dönemde serginin son derece dikkat çekici olduğunu da sözlerine ekledi.

Maskeler sergisi, 15 Eylül’e kadar Konyaaltı Caddesi Nobu Art Project sergi salonunda ziyarete açık olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.