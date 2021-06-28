Kepezli çocuklar fideleri toprakla buluşturdu

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya Orman Çiftliği’nde Mimar Sinan İlkokulu, İbrahim Doğaner İlkokulu ve Prof. İhsan Koz İlkokulu öğrencileriyle karpuz, kavun, domates, biber ve patlıcan fidesi dikti.

Kepez Belediyesi’nin, atıl halde iken tarım arazine kazandırdığı 200 dönümlük Antalya Orman Çiftliği’nde karpuz, kavun, domates, biber ve patlıcan fidesi dikimi devam ediyor. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün ilçenin tüm çocuklarını davet ettiği ‘Fide Dikimi’ etkinliği ile her gün onlarca çocuk karpuz, kavun, domates, biber ve patlıcan fidelerini toprakla buluşturuyor. Geçtiğimiz günlerde Yedi Kuyular İlkokulu ve Ali Rıza Altıntaş Ortaokulu öğrencilerinin fide dikim etkinliğinin ardından Antalya Orman Çiftliği, Mimar Sinan İlkokulu, İbrahim Doğaner İlkokulu ve Prof. İhsan Koz İlkokulu öğrencilerini ağırladı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve Kepez Milli Eğitim İlçe Müdürü Hudai Vural da, öğrencilerin fide dikimi heyecanına ortak oldu. Başkan Tütüncü, fide dikim etkinliğine 3. Sınıf öğrencisi kızı Zeynep Hatice ve eşi Dr. Ayşe Tütüncü ile birlikte katıldı. Etkinliğe katılımlarından dolayı öğrencilere teşekkür eden Başkan Tütüncü, “Hem fideleri toprakla buluşturalım, tarımla ilgili farklı ve güzel bir günü birlikte yaşayalım, hem de doğanın içinde böylesi güzel bir anı çok sevdiğimiz çocuklarımızla paylaşalım istedik.” dedi.



Antalya Orman Çiftliği’nde hasat festivali

Dikilen fidelerin kısa bir sürede büyüyerek meyve vereceğini ve hasadı da yine Kepez’in çocuklarıyla yapacaklarını belirten Tütüncü, “Okullar açılmadan önce güzel bir hasat festivaliyle yine sizlerle Antalya Orman Çiftliği’nde olacağız. Tarım çok önemli, toprağa bakmak çok önemli, toprağa emek vermek çok önemli. İşte bugün, burada bunları öğreneceğiz. Burada sizinde güzel bir bahçeniz olacak. Öncelikle fideleri toprakla buluşturacağız. Ardından güzel bir piknik yapacağız. Hepinizi çok seviyorum. “diye konuştu.

Öğrencilerin fide dikim etkinliğine katılan Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüdai Vural da, Antalya Orman Çiftliği’ndeki bu etkinliğin çocukların hafızasında kalıcı bir anı olduğunu söyledi. Uzun bir pandemi sürecinin ardından çocukların doğayla buluşmasının, piknik yapmasının ve ardından da fidan dikmelerinin harika bir etkinlik olduğunu belirten Milli Eğitim İlçe Müdürü Vural, “Bu imkanı bize tanıyan, doğayla buluşturan, Antalya Orman Çiftliğine davet eden Kepez Belediye Başkanımız Hakan Tütüncü’ye çok teşekkür ederiz. Kepez’de Milli eğitimin en büyük destekçisi Hakan Başkanımız ve ekibidir. Kurumlarımızı ayağa kaldıran, kurumlarımızın bakım ve onarımından temizliğine, ihtiyaç olan her konuda, öğrencilerimizin ihtiyaçlarından sosyalleşmesine kadar, sosyal etkinliklerimizin en büyük destekçisidir. Bu güzel etkinliklerden bir tanesini daha Antalya Orman Çiftliği’nde yaşıyoruz.” dedi.



Tütüncü, kızının ismini yazdı

Konuşmaların ardından Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, karpuz, kavun, domates, biber ve patlıcan fidelerini öğrencilerle birlikte dikti. Kızı Zeynep Hatice ve eşi Dr. Ayşe Tütüncü ile de fidanları toprakla buluşturan Başkan Hakan Tütüncü, kızının ismini de fidan dikenler listesine yazdı. Antalya Orman Çiftliği’ndeki, fidan dikiminin ardından çocuklar doğada piknik yaptılar ve canlı müzik eşliğinde gönüllerince eğlenme fırsatı buldular.

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