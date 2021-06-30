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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akseki MYO'da buğday hasatı yapıldı

İHA

Akseki MYO'da buğday hasatı yapıldı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Akseki Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından Akseki Antik Buğday Hasat ve Harman töreni düzenlendi.
Toplumda farkındalık oluşturmak ve yerli tohuma sahip çıkmak amacıyla kış mevsiminde ALKÜ Akseki MYO öncülüğünde ve Akseki’nin ileri gelenleriyle başlatılan proje kapsamında yetiştirilen yerli buğdaylar için hasat ve harman töreni düzenlendi. Akseki MYO bahçesinde gerçekleştirilen programa, ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özgür Kasım Aydemir, Akseki Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Erdoğan, Akseki Eğitim Hayratı Derneği adına İbrahim Tellioğlu ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

"Toplumumuza değer katmak istiyoruz"
Hasat töreniyle ilgili kısa bir değerlendirme yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özgür Kasım Aydemir, “Meslek Yüksekokulumuzun böylesine güzel ve anlamlı bir projeye öncülük etmesinden büyük mutluluk duyuyorum. Rektörümüz Prof. Dr. Ekrem Kalan’ın belirlediği vizyon çerçevesinde bölgemize ve ülkemize değer katan her türlü projeye destek olmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu anlamlı projeden elde edilen yerli buğday tohumlarına Aksekili vatandaşlarımızın sahip çıkacağına inanıyorum. Bu vesileyle, bu tarz projelere her zaman destek veren başta Rektörümüz olmak üzere projeye destek olan, emek veren, içinde olan ve yerli tohuma sahip çıkan herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

"Amacımız farkındalık"
Akseki MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Tolga Gül de, “Kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış Anadolu da ilk tarıma geçiş hareketi, M.Ö. 6500 yani günümüzden tam 8500 yıl önce Diyarbakır Çayönü höyüğünde buğdayın evcilleştirilmesi ile başlamıştır, burada öğrenilen buğday tarımı bilgisi, göç hareketleri ile Anadolu’nun birçok noktasına kadar ulaşarak insanların yerleşik hayata geçmesi ve kentlerin kurulmasına vesile olmuştur. Önemli bir göç yolu olan Akseki’miz de bu göç hareketinin getirmiş olduğu kadim bilgiden faydalanarak, yüzyıllardan beri en temel olarak buğday tarımının yapıldığı önemli bir kent olmuştur. Bu noktada bu kültürün geleceğe aktarılması, öğrencilerimizde farkındalık yoluşturmak ve Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Akseki Meslek Yüksekokulu bünyesinde açmayı planladığımız Pastacılık ve Ekmekçilik Programımıza can suyu olması üzere Akseki’mizde Anadolu’nun antik buğdaylarından olan Karakılçık, Kavılca ve Akseki yöresi buğdayı olan Yeraslı’nı üretmiş bulunmaktayız” şeklinde konuştu.

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