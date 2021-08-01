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MANAVGAT'TA ÖLÜ SAYISI 7'YE ÇIKTI

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 5 gündür süren orman yangınında Kalemler Mahallesi'nde bir çift evinde ölü bulundu. Fahri Yiğitokur ve eşi Alman asıllı Andrea Hartmann Yiğitokur'un ağır hasar gören evlerinde cansız bedenlerine ulaşıldı. Manavgat yangını başladığından bu yana Hasan Ali Yüksel (82) Akseki'ye bağlı Kepezbeleni Mahallesi'ndeki evinde, Osman (55) ve Şehri Kardaş (50) çifti Değirmenli Mahallesi Delioğlan mevkiindeki evlerinde yaşamını yanarak ölmüştü. Orman işçileri Erdal Tokla ve Yaşar Cinbaş, Gebece mahallesi Güğlen dağı Beloluk mevkiinde yangına müdahalede bulunurkan devrilen arazözde yanarak can vermişti.DHA-Flaş Haber Türkiye-Antalya

2021-08-01 16:08:34



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