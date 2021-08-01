Beşkonak Mahallesini tehdit eden yangına 7 helikopter, 1 uçak müdahale ediyor

Manavgat’ta 5 gündür aralıksız devam eden orman yangınları bu kez ÇardakBeydiğin arasında çıktı. Yangının Beşkonak Mahallesine ilerlememesi için havadan ve karadan çalışmalar sürerken, bazı vatandaşlar da ellerine aldıkları yangın söndürme tüpü ile olaya müdahale ediyor.

ÇardakBeydiğin bölgesinde çıkan orman yangını yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Yangının Beşkonak Mahallesine ilerlememesi için havadan ve karadan destek sürerken 1 yangın söndürme uçağı, 7 helikopter, çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi çalışma gerçekleştiriyor. Rüzgarın da etkisiyle zaman zaman yükselen alevler korku dolu anların yaşanmasına sebep olurken, bazı vatandaşlar ise ellerine aldıkları yangın söndürme tüpü ile alevlere müdahale ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.