Manavgat, Marmaris ve Milas yangınlarının uydu görüntüsü



Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) DOĞA Derneği, Antalya'nın Manavgat ve Muğla'nın Marmaris ve Milas bölgelerindeki yangınlara ilişkin son günlere ait bazı uydu fotoğrafları paylaştı. Fotoğraflarda Manavgat, Marmaris ve Milas'ta ciddi düzeyde alanın yandığı görülüyor.

Manavgat'a ait 30 Temmuz 2021 tarihine ait uydu görüntüsünde, kahverengi bölgelerin yanan alanları gösterdiği belirtildi. Fotoğrafta yangının devam ettiği bölgeler de görülüyor.

Marmaris yangınına ait 2 Ağustos tarihli uydu görüntüsünde ise yangının Orhaniye bölgesinde devam ettiği gösteriliyor. Milas yangınına ilişkin 2 Ağustos'a ait Çökertme ve Mazı bölgesi yangınları da fotoğraflarda yer aldı.

Ayrıca 4 Ağustos tarihli iki kızılötesi görüntüde Manavgat ve Gündoğmuş'taki yanmış alanlar yeşilden kahverengi ve kırmızı tonlara bürünmüş olarak görülüyor.DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

2021-08-04 20:15:29



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