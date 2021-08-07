Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yangın Ekolojisi Uzmanı açıkladı: “Manavgat yangının uzun ve şiddetli olmasındaki sebep; ince yanıcılar” Türkiye Ormancılar Derneği Batı Akdeniz Şubesi Başkanı ve Yangın Ekolojisi Uzmanı Prof. Dr. Tuncay Neyişçi: “En ufak bir şeyde yanarlar. Bunlardan çıkan enerji biraz daha kalın dalları, ondan da daha kalın dalları derken o enerji giderek daha büyür ve canlı ağaçlar bile yanmaya başlar” “ Öğüterek, yakarak ya da süpürerek orman dışına çıkarmamız lazım. Orman içerisinde ince yanıcılar yoksa mazot dökseniz yakma şansınız olmaz” “50-60 bin hektarlık bir alanımız yandı. Üzerindeki bütün orman örtüsü tamamen ortadan kalktı” “Bundan sonraki yağacak yağmurlarda toprağın suyu emme şansı ve süresi azalacak. Daha sonraki yıllarda daha fazla kuraklıklara neden olabilir”

İHA

Yangın Ekolojisi Uzmanı açıkladı: “Manavgat yangının uzun ve şiddetli olmasındaki sebep; ince yanıcılar” Türkiye Ormancılar Derneği Batı Akdeniz Şubesi Başkanı ve Yangın Ekolojisi Uzmanı Prof. Dr. Tuncay Neyişçi: “En ufak bir şeyde yanarlar. Bunlardan çıkan enerji biraz daha kalın dalları, ondan da daha kalın dalları derken o enerji giderek daha büyür ve canlı ağaçlar bile yanmaya başlar” “ Öğüterek, yakarak ya da süpürerek orman dışına çıkarmamız lazım. Orman içerisinde ince yanıcılar yoksa mazot dökseniz yakma şansınız olmaz” “50-60 bin hektarlık bir alanımız yandı. Üzerindeki bütün orman örtüsü tamamen ortadan kalktı” “Bundan sonraki yağacak yağmurlarda toprağın suyu emme şansı ve süresi azalacak. Daha sonraki yıllarda daha fazla kuraklıklara neden olabilir”

Türkiye Ormancılar Derneği Batı Akdeniz Şubesi Başkanı ve yangın ekolojisi uzmanı Prof. Dr. Tuncay Neyişçi, Manavgat yangının uzun ve şiddetli olmasındaki nedenin, orman içerisindeki ‘ince yanıcılar’ olduğunu söyledi. Neyişçi, “En ufak bir şey de yanarlar. Bunlardan çıkan enerji biraz daha kalın dalları, ondan da daha kalın dalları derken o enerji giderek daha büyür ve canlı ağaçlar bile yanmaya başlar. Ama bu ince yanıcılar yoksa orman içerisinde mazot dökseniz yakma şansınız olmaz” ifadelerini kullandı.
Antalya’nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz öğle saatlerinde çıkan orman yangını 10’uncu gününde söndürülerek kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürerken, birçok farklı noktada çıkan yangının kesin nedenini ise araştırılıyor. Türkiye Ormancılar Derneği Batı Akdeniz Şubesi Başkanı ve yangın ekolojisi uzmanı Prof. Dr. Tuncay Neyişçi, yangının neden bu kadar şiddetli ve uzun sürdüğüne ilişkin bilgiler verdi.

“Nasıl yöneteceğimizin yollarını bulmamız gerekir”
Yangınlar kontrol altına alındıktan sonra bir rapor hazırlayacaklarını ifade eden Türkiye Ormancılar Derneği Batı Akdeniz Şubesi Başkanı ve yangın ekolojisi uzmanı Prof. Dr. Tuncay Neyişçi, yaz aylarında her zaman yangınların çıktığını, 2008 yılında Manavgat’ta Türkiye’nin en büyük yangınının yaşandığını anımsattı. İklim değişikliğinin yangınların üzerinde etkisinin olmadığı yönünde düşüncesi olduğunu dile getiren Neyişçi, “İklim değişikliği eğer havaların 1,52 derece sıcak olmasını gerektiriyorsa, öyle bir bilgi varsa, ki var. Biz orman mühendisleri olarak bunu bir veri kabul ederek ormanlarımızı bu sıcaklık derecesinde nasıl yöneteceğimizin yollarını bulmamız gerekir” dedi.

“Nedeni ‘ince yanıcılar”
Manavgat’ta çıkmış olan yangınların bu kadar büyük ve uzun sürmesinin arkasındaki temel nedeninin ‘ince yanıcılar’ olduğunu söyleyen Neyişçi, “Sadece bu sene değil, daha önceki senelerde ormanlarımızın içerisinde kolay ateş alabilecek ince yanıcıların çok yüksek miktarda bulunuyor. Bunlar en ufak bir şey de yanarlar, bundan çıkan enerji biraz daha kalın dalları, ondan da daha kalın dalları derken o enerji giderek daha büyür, daha büyük enerji çıkaran yangınlar çıkarmaya başlar ve canlı ağaçlar bile yanmaya başlar. Ama bu ince yanıcılar yoksa orman içerisinde mazot dökseniz yakma şansınız olmaz” diye konuştu.

“Öğüterek, yakarak ya da süpürerek orman dışına çıkarmamız lazım”
İnce yanıcıların yangın mevsimi dışında ormandan bir şekilde çıkartılması gerektiğini savunan Neyişçi, “Yangın mevsimi dışında bunları ama öğüterek ama yakarak, ya da süpürerek orman dışına çıkarmamız lazım. Tutuşmayı engellediğimiz andan itibaren, yüzde 90’sı insan ve küresel iklim değişikliği dediğimiz nedenlerle bir kıvılcımın yangına dönme şansı azalır. Ormanlarımızın içerisinde kalın ve kuru yanıcılar da çok. Manavgat’ta bu yangınların bu kadar şiddetli ve uzun cepheler halinde uzun zamandan bu yana devam etmesinin temel nedeni bu. Hem tutuşturucu bakımından, hem de yanarak çok enerji açığa çıkaran malzeme bakımından ormanlarımızın çok zengin olmasıdır. Onun için de kontrol altına almak zor oluyor. Tabi buna iklim koşulları da destekleyici etki yapıyor” ifadelerine yer verdi.

“Mermi gibi fırlıyor”
Neyişçi, geçmiş yıllardan kızılçamlarda kalan açık kozalakların kolay yanıcı olduğunu, açılmamış kozalakların ise şiddetli yangınlarda mermi gibi ses çıkararak gittiğini ancak yangını taşıyanın açılmış kozalaklar olduğunun bilgisini verdi.
Söndürme helikopterinin bölgedeki çalışmaları sırasında açık kozalaklar ve ağaç gövdesindeki kabukları etrafa sıçratma ihtimali olduğuna da dikkati çeken Neyişçi, “Havada rüzgarın etkisiyle de 1 kilometre uzaklığa kadar giderler ve düştükleri yerde ince yanıcılar varsa orada yeni yangınlara neden olurlar. Helikopterler eğer ağaçlara ya da yere yakın geliyorlarsa, pervanenin etkisiyle daha kolaylıkla ve daha çok sayıda kıvılcımın gökyüzüne çıkması ve daha ileriki noktalarda yangın çıkma şansı olur. Yangını çıkaran kozalak değildir ama ağacın kabuğu ya da eski kozalağın köz taşıyan parçalarıdır” şeklinde konuştu.

“Koruma şeritlerinin açılmış olması gerekir”
Yerleşim yerlerinin yangından etkilenmemesi için alınacak önlemler konusuna da değinen Neyişçi, “Orman içine ne yaparsanız yapın, ister ev, ister köy, ister otel. Bunların belirli standartlarının olması lazım. Ormandaki bir yangının bunları etkilemesi, burada çıkan yangının da ormana yayılmaması için. Kullanacağınız malzemeler, mimari tipiniz, bacanız, yağmur oluklarınız, pencereniz, kapınız hangi malzemelerden olacak, bunların hepsinin standartları var. Orman Genel Müdürlüğü tarafından bunun tedbirleri alınması lazım. Orman içerisindeki bütün tesislerinin etraflarında orman yangınlarının bu köylere zarar vermesini engelleyecek genişlikte, yanıcı maddelerden arındırılmış koruma şeritlerinin açılmış olması gerekir” ifadelerini kullandı.

“Daha sonraki yıllarda daha fazla kuraklıklara neden olabilir”
Neyişçi, kuraklığın artmasının orman yangınlarının çoğalmasına neden olduğunu da işaret etti. Neyişçi, “5060 bin hektarlık bir alanımız yandı. Üzerindeki bütün orman örtüsü tamamen ortadan kalktı. Bundan sonraki yağacak yağmurlarda toprağın suyu emme şansı ve süresi azalacak. Onun için taban suyuna daha az su depolamak zorunda kalacağız. Suyun büyük bir bölümü derelerden akıp kaybolup gidecek. Yanı su kaynaklarımızı desteklemeyecek. Daha sonraki yıllarda daha fazla kuraklıklara neden olması söz konusu olabilir. Bir başka önemli özellikte, eğer bu ormanlar yanmamış olsalardı; iklimi daha yumuşak hale getirme özelliği vardı ormanların, bu da o potansiyel kuraklıkların daha hafif atlatılmasına az veya çok katkısı olabilirdi. Şimdi o katkı da ortadan kalktı” dedi.

İnce yanıcılar nedir?
2 mm ve daha altı çapta olan ince dal, yaprak, ibre ve çayır gibi maddeler. Bu maddeler çok hızlı nem alma ve verme özelliğine sahip olan maddelerdir. Dolayısıyla çok kısa sürede kuruyarak tutuşmaya elverişli hale gelmektedirler. Yangın, ince yanıcı maddelerde, kalın yanıcı maddelere oranla daha hızlı yayılır.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AÜ Hastanesinde, son 5 beş yılda gerçekleşen 120 beyin ölümünde sadece 37 aile organ bağışı için izin verdi Pandeminin gölgesinde bu yıl bu sayı 11 beyin ölümünde 4 bağış olarak gerçekleşti AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan: "Tek bir bağış 8 kişinin hayatını kurtarabiliyor" Covid-19 Pandemisinde Organ Bağışı ve Koordinasyonu Yaz Sempozyumu düzenlendi
YEREL HABERLER AÜ Hastanesinde, son 5 beş yılda gerçekleşen 120 ...
Alevlerle 220 saatlik savaşın kahramanları/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Alevlerle 220 saatlik savaşın kahramanları/ Ek ...
'Katilim' dediği motosikletiyle yaptığı kazada öldü 
YEREL HABERLER 'Katilim' dediği motosikletiyle yaptığı kazada öldü 
Alevlerle 220 saatlik savaşın kahramanları/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Alevlerle 220 saatlik savaşın kahramanları/ Ek ...
Alevlerle 220 saatlik savaşın kahramanları
YEREL HABERLER Alevlerle 220 saatlik savaşın kahramanları
Antalya'da beklenen yağış başladı
YEREL HABERLER Antalya'da beklenen yağış başladı
Eynif Ovasında yangının 7'inci gününe girildi Yangın söndürme ekiplerine yüzlerce vatandaş da destek veriyor
YEREL HABERLER Eynif Ovasında yangının 7'inci gününe girildi Yangın ...
Antalya’da sağanak yağmur
YEREL HABERLER Antalya’da sağanak yağmur
Etrafını duvarla çevirdiği alanı kenevir bahçesi yapmış Jandarma baskın yaptığı bahçede 175 kök dişi Hint keneviri ele geçirdi
YEREL HABERLER Etrafını duvarla çevirdiği alanı kenevir bahçesi ...
Manavgat'taki büyük yangın 10'uncu gününde (15)
YEREL HABERLER Manavgat'taki büyük yangın 10'uncu gününde (15)
5 gündür kayıp Samet´in cansız bedeni bulundu
YEREL HABERLER 5 gündür kayıp Samet´in cansız bedeni bulundu
Bakan Çavuşoğlu: "Manavgat ve Gündoğmuş yangınları kontrol altına alındı, 59 mahalle etkilendi” Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Manavgat ve Gündoğmuş yangınları 218’inci saatte kontrol altına alındı" “ABD'den gelecek 2 helikopter pazartesi Türkiye'de olacak" Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "1 yıl içerisinde tüm alanı ağaçlandıracağız"
YEREL HABERLER Bakan Çavuşoğlu: "Manavgat ve Gündoğmuş yangınları ...
Kayıp üniversiteli gençten acı haber Dağlık alana gidip 5 gündür haber alınamayan gencin, cansız bedeni bulundu
YEREL HABERLER Kayıp üniversiteli gençten acı haber Dağlık alana ...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: ”Kısa sürede afetin izlerini ortadan kaldıracağız, normal hayatımıza döneceğiz“ "Bütün ekiplerimiz, araçlarımızın hepsi bu yangına lojistik destek sağladı" "Mobil istasyonlarla sorunu çözdük"
YEREL HABERLER Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: ”Kısa ...
Kuyumcuda vurgun yapmak isteyen gaspçılar, büyük tezgaha geldi Pompalı tüfekli gaspçılar, tezgahın üzerindeki 60 imitasyon bileziği alarak olay yerinden motosikletle kaçtı Gerçek sandıkları bileziklerle kayıplara karışan gaspçıları, polis her yerde aranıyor
YEREL HABERLER Kuyumcuda vurgun yapmak isteyen gaspçılar, büyük ...
İki gaspçı, kuyumcudan gerçek sandıkları 60 imitasyon bilezik çaldı
YEREL HABERLER İki gaspçı, kuyumcudan gerçek sandıkları 60 imitasyon ...
Eynif Ovası'nda dumanlar yeniden yükseldi Sabah saatlerinde kontrol altına alınan yangın poyrazın etkisi ile yeniden başladı
YEREL HABERLER Eynif Ovası'nda dumanlar yeniden yükseldi Sabah ...
Yangının kontrol altına alındığı Manavgat'ta tedbirler elden bırakılmıyor Ekipler yoğun şekilde soğutma çalışması yapıyor Yanmayan alanları korumak için arazözlerin nöbeti bir süre devam edecek
YEREL HABERLER Yangının kontrol altına alındığı Manavgat'ta ...
Antalya’da pompalı tüfekli kuyumcu soygunu
YEREL HABERLER Antalya’da pompalı tüfekli kuyumcu soygunu
Manavgat'taki büyük yangın 10'uncu gününde (14)
YEREL HABERLER Manavgat'taki büyük yangın 10'uncu gününde (14)
Manavgat'taki büyük yangın 10'uncu gününde (13)
YEREL HABERLER Manavgat'taki büyük yangın 10'uncu gününde (13)
Manavgat'taki büyük yangın 10'uncu gününde / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Manavgat'taki büyük yangın 10'uncu gününde / Ek ...
Başkan Uysal: “Uzun bir mücadele süreci hepimizi bekliyor”
YEREL HABERLER Başkan Uysal: “Uzun bir mücadele süreci hepimizi ...
Yangın itfaiyeci kardeşleri buluşturdu
YEREL HABERLER Yangın itfaiyeci kardeşleri buluşturdu