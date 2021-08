Kepez Belediyesi’nin desteği ile Antalya Down Sendromlular ve Engelliler Derneği tarafından açılan sevgi atölyesinde, özel çocuklara seramik ve el sanatları eğitimi veriliyor. Özel bireyler el sanatları öğrenirken, el ve iş becerilerini geliştiriyor, aile ekonomilerine katkı sağlıyor, hem de sosyalleşme imkanı buluyor.



Kepez Belediyesi’nin desteği ile Antalya Down Sendromlular ve Engelliler Derneği tarafından Zafer Mahallesi’nde açılan sevgi atölyesinde, özel çocuklara seramik ve el sanatları eğitimi veriliyor. Özel bireyler el sanatları öğrenirken, el ve iş becerilerini geliştiriyor, aile ekonomilerine katkı sağlıyor, hem de sosyalleşme imkanı buluyor. Covid19 tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen kurallarının ön planda bulunduğu sevgi atölyelerinde, her ürün özel bireyler tarafından üretiliyor.



“Aile bütçelerine destek sağlıyorlar”

Antalya Down Sendromlular ve Engelliler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gülcan Ay, Sevgi Atölyesi’nin engelli bireylerin becerilerini geliştirmek ve aile bütçelerine katkı sağlamak amacıyla 2019’da kurulduğunu hatırlattı. Başkan Ay, sevgi atölyelerinde amaçlananın özel çocukların bir iş alanında istihdamına katkı sağlamak olduğunu söyledi. Neden böyle bir şeye yapmaya karar verdiklerine de değinen Ay, “Özel çocukların farklı işyerlerinde istihdam edilmeleri zor bir süreç. Biz bunu 2013 yılından bu yana yaptığımız istihdam çalışmalarından gördük. Kendi bulundukları, kendilerinin benimsediği bir iş ortamında çalışmaları hem iş verimlerini, hem de motivasyonlarını artırıyor. Sevgi Atölyemizde, kupa, tişört, tabak baskı alanında çocuklarımıza eğitimler veriyoruz. Ve şuanda da birçok siparişler alıyoruz. Amaçladığımız çocuklarımızın istihdamına katkı sağlayabilecek bir projeyi hayata geçirebilmek” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.