Sınır dışı edilebilmek için yangın çıkarttı Boş işyerini yakıp gelen ekiplerden polisi çağırmalarını istedi

Antalya’nın Alanya ilçesinde, Filistin uyruklu göçmen, sınır dışı edilip ülkesine dönebilmek için yangın çıkarttı.

Alanya’da çarşı merkezinde uzun süredir sokaklarda kalan ve ülkesine gidemeyen Filistinli göçmen Muhamned Saif boş bir dükkanı yaktı. Kimliği ve pasaportu olmayan göçmen gece yarısı saat 03.30 sıralarında boş dükkanın içinde ateş yaktı. Çevrede bulunan bir taksicinin durumu fark etmesi ve itfaiyeye haber vermesi sonucu yangın büyümeden söndürüldü. Olay yerinde bulunan Filistinli göçmen yangını kendisinin çıkarttığını ve polis çağırmalarını söyledi. Filistinli göçmen Saif polis tarafından gözaltına alınırken çevrede bulunan vatandaşlar "3 katlı bina yansaydı ne olacaktı" diyerek tepki gösterdiler. Filistinli Saif karakolda ise dükkanı kendisinin yakmadığını iddia etti. Göçmen Bürosu tarafından Saif’e kimlik ve pasaportunu ibra etmesi için 10 gün süre verildi. İbra edemediği taktirde sınır dışı edileceği söylenen Filistinli serbest bırakıldı.

Muhamned Saif’in 3 gün önce yine aynı dükkanı yakmak isterken polis tarafından gözaltına alındığı ortaya çıktı.

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