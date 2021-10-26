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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dünya ikincisi Sena Nur’a Korkuteli’nde özel karşılama

İHA

Dünya ikincisi Sena Nur’a Korkuteli’nde özel karşılama

Antalya Korkuteli Belediyespor kulübünün Milli Kick Boks sporcusu Sena Amine Nur Özgen, İtalya’nın Jesolo kentinde yapılan Dünya Kick Boks Organizasyonları Birliği (WAKO) Dünya Şampiyonasında Hollandalı rakibine 32 yenilerek dünya ikincisi oldu. Özgen, Korkuteli Belediyesi önünden coşkulu bir şekilde karşılandı.
Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, Belediyespor kulübünün alt yapı sporcuları, Belediye meclis üyeleri ve vatandaşlarında olduğu toplulukta hitap etti. Başkan İşlek, “Biz göreve geldiğimiz zaman toplam bütün branşlar da 43 tane alt yapılarımızda çocuklarımız vardı. Çok şükür uzun vadeli program yaptık. Güreşte futbolda kick boksta bireysel sporda bir yatırım yapalım alt yapımız diye ve şuanda toplam rakam 411’i 412’yi buldu. Korkuteli Belediye Spor 412 tane alt yapısında çocuğumuz var. Bu çocuklarımız her başarı geldiğinde bu türlü törenlerle geliyorlar her branşta Niye geliyorlar? Niye çağırıyoruz? Sembolikte olsa niye bu töreni yapmak istiyoruz ? işte Sena Nur kardeşimiz İtalya’da Dünya kick kboks federasyonunun yaptığı dünya kick boks şampiyonasında ülkemizi milli takımda temsil etti. İlçemizi temsil etti. Küçücük bir kaza ile küçücük bir talihsizlik ile dünya şampiyonluğunu kaçırdı ama Dünya ikincisi olarak ülkemize geldi" dedi.

"Bu işin siyaseti yok"
Bu işin siyaseti olmadığını belirten Başkan İşlek, “Burada gördüğünüz Korkuteli Belediyespor’un alt yapısının yüzde ellisi burada değil mi. Diğer takımlar falan şu anda burada değiller. Yüzde ellisini gördüğünüz bu çocukların tamamı Korkuteli’nin evlatları hepimizin evladı. Derdimiz hep söylüyoruz. Büyüklerinden örnek aldın diye bu törenlerde maçlarda, bir kişiyi bile sigaradan uzak tutabilirsek bir gencimizi bile alkolden uyuşturucudan haptan kötü alışkanlıklardan kurtarabilirsek manevi anlamda hep beraber rahatlayacağız. Tüm siyasilerimizden özellikle Korkuteli’mizin ileri gelenlerinden şunu istirham ediyorum. Bunlar bizim değerimiz. Ali Gürbüz’de bizim, Rüştü Reçber’de bizim, Gökhan’da bizim. Mehmet Yeşim Yeşil’de bizim. Sena Nur’da bizim. Futbol takımımız da bizim, buradaki alt yapıdaki güreşçilerimiz de bizim. Lütfen ey siyasetçiler ve Korkuteli’nin ileri gelenleri bunların hiçbir tanesinin bizim yaptığımız siyasetle alakası yok. Dolayısıyla bir başarı elde edildiği anda gönül rahatlığıyla lütfen bu çocuklarımızı sosyal medya da ama onları telefonlarıyla arayarak bu türlü toplantılara gelerek lütfen destekleyin. Bu işin siyaseti yok. Ama siyasilerin de bir görevleri var. Daha çoğaltmak için bu tarz arkadaşlarımızı. Manevi destek verin. Bu sporcular Ömer İşlek’in sporcuları değil, bu çocuklar 60 bin kişinin sporcuları. Korkuteli Belediyesi sadece onların maddi manevi sponsorluğunu yapmaya çalışıyor ama burada onları desteklemeye çalışıyor. Dolayısıyla gurur duyun içerlemeyin kıskançlık yapmaya gerek yok. O yüzden elinizi taşın altına alacağız bugün milat olsun bu söylediklerimiz. Tüm siyasilerden ve ilçemizin önde gelen her iş adamından rica ediyorum. Maddi bir beklentimiz yok. Manevi olarak birlik beraberlikte olmamız gerekiyor. Ağızdan çıkan ne ise eylemimizin aynı olması gerekiyor. Biz Korkuteli isek daha nice Senalar çıkartacağız. Şimdi Sena’nın önünde ne var çocuklar önümüzdeki sene Türkiye şampiyonası var. Ama Sena ile beraber Türkiye şampiyonasına gidecek başka kızlarımız oğlanlarımız var” diye konuştu.

Milli Kick boks sporcusu Sena Amine Nur Özgen ise, “Bundan 3 yıl önce ben normalde sporu bırakacaktım. Çalışıp emek verip hiçbir başarı elde edemiyordum. Sonra ailem ve antrenörüm bana çok destek oldu bu konuda. O yıl Türkiye şampiyonu oldum. İlk altın madalyamı aldım. İlk derecemi aldım. Ondan sonra daha çok çalışmaya devam ettim. 2019’da gençler Avrupa şampiyonasına katılmıştım çok iyi hazırlanmıştık ama bir başarı elde edememiştim. O gün kendime bir söz vermiştim. Bir sonraki yurt dışı maçımda elimden gelenin en iyisini yapıp dönmek istediğimiz söylemiştim. Maçım çok iyi geçti açıkçası. Doğru bir arenaydı. Final müsabakasında elimden geleni yaptım ama olması ama bundan sonra daha çok çalışıp daha iyilerini yapmayı istiyorum şuan dünya ikincisi olarak ilçeme geldiğim için öncelikle ailem, antrenörüm, Başkanım Ömer Niyazi işlek’e ve hepinize çok çok teşekkür ederim. Kulübüme çok teşekkür ederim. Güzel bir hafta geçirdim. Yorucuydu ama kesinlikle orada olmayı istiyorum daha çok çalışacağım umarım daha iyi şekilde ilçemi temsil ederim. Ülkemi temsil ederim” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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