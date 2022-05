Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde TUS deneme sınavı uygulaması

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından TUS Deneme Sınavı uygulaması hayata geçirildi. Türkiye’de bir ilk olarak başlatılan uygulama ile Tıp Fakültesi öğrencileri TUS sınavına daha profesyonel düzeyde hazırlanabilecek.



Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından Türkiye’de bir ilk olarak Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) için Ulusal Çekirdek Eğitim Programı ile (UÇEP 2020) uyumlu ‘TUS Deneme Sınavı’ uygulaması gerçekleştirildi. Tıp Fakültesi mezunlarının uzmanlık eğitimine daha iyi hazırlanması için başlatılan uygulamanın ve TUS deneme sınavı kitapçığının bilgilendirme toplantısı yapıldı. Atatürk Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıya Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Turhan, Prof. Dr. Gülbin Arıcı, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erol Gürpınar, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Levent Sarıkçıoğlu, Prof. Dr. Neval Boztuğ, Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Aslı Bostancı Toptaş, başhekim yardımcıları, Tıp Fakültesi öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.



“Eğitime önem veren bir eğitim kadromuz var”

Toplantının açılış konuşmasını yapan Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Turhan hayata geçirilen TUS Deneme Sınavı uygulamasının büyük bir özveri ve çalışmanın emeği olduğunu belirtti. Prof. Dr. Murat Turhan, “Daha önce de yaptığım idarecilik görevlerinde aldığım geri bildirimlerde eğitime önem verilmesinin altı çizilirdi. Bugün gördüm ki gerçekten eğitime önem veren bir eğitim kadromuz var. Bunun üniversitemizin en büyük güçlerinden biri olduğunu düşünüyorum. Tüm hocalarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.



“Amaç öğrencileri TUS’a en iyi şekilde hazırlamak”

TUS Deneme Sınavı hakkında bilgi veren Prof. Dr. Murat Turhan, “TUS sınavlarını incelediğimizde yaptığımız sınavın bu sınava çok yakın olduğunu gördük. Bu sınavın temel amacı siz TUS’a hazır mısınız, değil misiniz, nerelerde eksiksiniz, nerelere daha çok çalışmanız gerekiyor. Bu şekilde giderseniz Türkiye’de ilk yapılacak TUS sınavında nasıl bir gelecek bekliyor. Bunları görmüş olacağız.” diye konuştu. TUS Deneme Sınavı uygulamasının en önemli yanlarından birinin tüm öğrencilerin kendi durumunu her soru üzerinden açıklamalarla ve verilerle öğreneceğini ifade eden Prof. Dr. Murat Turhan, ayrıca hem hocalar açısından hem öğrenciler açısından bölüm olarak güçlü ve zayıf yönlerin görülebileceğini kaydetti. Uygulamanın daha da geliştirileceğini söyleyen Prof. Dr. Murat Turhan önerilere açık olduklarını ve öğrencilerin kendilerini geliştirebilmeleri için her türlü taleplerini iletmelerini istedi.



“Yetmiş öğretim üyesinin katkısı ile”

Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen TUS Deneme Sınavı uygulaması hakkında bilgi veren Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erol Gürpınar, sürece Tıp Fakültesi öğrencilerinin TUS’daki başarısını artırmaya yönelik Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan’ın talebi ile başladıklarını ifade etti. Akdeniz Üniversitesi Sınav Otomasyon Sistemi (ASOS) üzerinden bir uygulama örneği geliştirdiklerini belirten Dekan Gürpınar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Turhan’ın çok büyük emeği ve bu süreçte 70’e yakın öğretim üyesinin katkısı ile bugünlere geldiklerini söyledi.



“Öğrenciler memnun”

TUS’daki soru dağılımına ve çıkan sorulara uygun olacak şekilde Ulusal Çekirdek Eğitim Programı ile (UÇEP 2020) uyumlu olarak hazırlanan ilk deneme sınavını 1112 Mayıs’ta gerçekleştirdiklerini ifade eden Gürpınar, “Sınavı üç farklı şekilde isteyen evinde uzaktan, isteyen tablet ile isteyen de optik okuyucu ile girebileceği şekilde gerçekleştirdik. Hocalarımızın büyük bir özveriyle hazırladığı sorular ile sistemde 4870 soru oluşturuldu. İsteyen her öğrenci sınava girebilecek. Kendi durumunu hem sınıfına hem fakülteye göre ve bölüm bölüm durumlarını görebilecek. Sınava giren öğrencilere yaptığımız ankette de öğrencilerin sınav sorularının TUS sorularına yakın benzerlikte çıktığını düşündüklerini ve çoğunluğunun bu uygulamadan memnun olduğunu gördük. Mezunlarımız için de uygulamayı açma düşüncemiz var” şeklinde konuştu.



“Uygulama hakkında bilgilendirme”

Uygulamanın teknik ve istatistik kısımları hakkında bilgilendirme yapan Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Aslı Bostancı Toptaş, sınava soru seçme aşamasında yeni bir algoritma ile bir yapay zeka sistemi ile TUS’un oranlarını yansıtacak şekilde bir sınav planı oluşturulduğunu söyledi. Bu uygulama ile nihai amaçlarının sınavın haritasını çıkarabilmek olduğunu belirten Doç. Dr. Aslı Bostancı Toptaş, sistemden aldıkları istatistikler ile sınavın güvenilirliğine işaret eden bulguların sevindirici olduğunu belirtti.



“AKD TUS deneme sınav birincisi”

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından TUS Deneme Sınavında birinci olan Tıp Fakültesi Dönem 6 öğrencisi Mahir Anıl Beşiktaş ilk kez yapılan sınav üzerine değerlendirmelerde bulundu. Aynı zamanda Türkiye genelinde ÖSYM tarafından yapılan TUS sınavında 27’nci olan Mahir Anıl Beşiktaş hayata geçirilen bu uygulamanın kendileri için oldukça faydalı olduğunu belirtti.

