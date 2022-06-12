'Rezervasyon' dolandırıcılığının 9 aylık faturası, 2 milyon dolar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Rezervasyon' dolandırıcılığının 9 aylık faturası, 2 milyon dolar

DHA

'Rezervasyon' dolandırıcılığının 9 aylık faturası, 2 milyon dolar


Ömer KARÇA/MANAVGAT (Antalya), (DHA)-LÜKS otel ya da acentelerin internet sitelerini kopyalayarak yapılan 'rezervasyon' dolandırıcılığı ile ilgili turizm sektörünün 9 ayda 2 milyon dolar zarara uğradığı belirtildi.
Kızılağaç Turizm Yatırımcıları ve İşletmeciler Derneği (KITUYAD) üyeleri, internetten 'sahte tatil siteleri' aracılığıyla yapılan rezervasyon dolandırıcılığına karşı alınacak tedbirleri değerlendirdi. Siber güvenlik uzmanlarından bilgi alan turizmciler, web güvenliği, güvenlik operasyonları, adli bilişim ve sosyal mühendislik ile kişisel verilerin güvenliği, internet dolandırıcılığı, tehdit, istihbarat, güvenlik standartları konularında eğitim aldı. Etkinlikte polis ve jandarma personeli de turizmcilere internet dolandırıcılığıyla mücadele konusunda bilgi verdi.
'ÖLÇÜLEBİLEN ZARAR 2 MİLYON DOLAR'
Koronavirüs salgınıyla insanların e-ticarete yöneldiğini belirten siber güvenlik uzmanı Serhat Aydemir, "Sokağa çıkma yasakları ile birlikte insanlar e-ticaret sitelerine, online alışveriş sitelerine yöneldi. Turizm sektöründeki online rezervasyonlardaki problemlerin temelinde de bu yer alıyor. E-ticaret platformlarının altyapısı yeni sisteme hazırlıksız yakalandı. İlgili platformlardan veri hırsızlığı gerçekleşti. Bu sadece e-ticaret platformları ile ilgili değil; bazı bankalarda da bu yaşandı. Çalınan verinin ekonomiye ne kadar zarar verdiğinin ölçülmesi kolay değil. Bunların dolaylı etkileri çok fazla. Dolaylı etki üzerinden milyarlarca zarar verdiğini söyleyebilirim. Veriler birilerine satılıyor. Bu verileri satın alan kişiler keyfine bunları satın almıyor, bir yerlerde kullanıyor. Sahte internet sitesinden yapılan rezervasyon dolandırıcılığının 9 aylık süreçte turizm sektöründe ölçülebilen zararı 2 milyon dolar. Tespit edilemeyen, ölçülemeyenler de var" dedi.
'TELEFONLA HİÇBİR BİLGİYİ VERMEYİN'
Küçük bilgi kırıntılarından büyük bilgiler edinen dolandırıcıların güven kazandıktan sonra insanların parasını aldığını vurgulayan Aydemir, "Sizi bir bankadan arıyormuş gibi yapıp, adresinizi, banka bilgilerinizi verip 'Kimlik numaranızı alabilirim' veya 'Annenizin kızlık soy isminin 2'nci ve 5'inci harflerini söyleyin' diyebilirim. Bunu birkaç kere tekrarladığımda anne kızlık soy ismini alabilirim gibi düşünün. Küçük bilgi kırıntısından büyük bilgileri sizden alıp, daha sonra daha büyük bir platformda size büyük bilgilerinizi verip, paranızı alma hikayesi bu. Kesinlikle karşı tarafa bilgilerinizi vermeyin. Telefonla hiçbir bilgiyi vermeyin" diye konuştu.
'MAĞDURLARIN PARASIYLA TATİL YAPIYORLAR'
Salgın nedeniyle zor günler geçiren turizm sektörünün siber saldırılara maruz kaldığını belirten KITUYAD Başkanı Osman Ergin, "Pandemi sonrası turizm ihtiyacının artması ile bu alana siber saldırılar arttı. Burada bir farkındalık oluşturmak istedik. Acente dolandırıcılığını önlemek, bunların önüne geçebilmek için gerekli tedbirler üzerinde fikir alışverişi yaptık. Dolandırıcılar, mağdurların parasıyla tatil yapıyor. Şubat ayından mayıs sonuna kadar topladığı ganimetle otellerde, Avrupa'da tatil yapıyorlar" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya / Manavgat Ömer KARÇA
2022-06-12 11:38:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Köprülü kanyonda kaybolan Brunei vatandaşı genç her yerde aranıyor Boğulma tehlikesi geçiren iki arkadaştan birisi kurtarıldı diğeri kanyonda aranıyor
YEREL HABERLER Köprülü kanyonda kaybolan Brunei vatandaşı genç her ...
Kemer Belediye Başkanı Topaloğlu'nun oğluna silahlı saldırı
YEREL HABERLER Kemer Belediye Başkanı Topaloğlu'nun oğluna silahlı ...
Konyaaltı sahiline öğrenci eli değdi
YEREL HABERLER Konyaaltı sahiline öğrenci eli değdi
Üniversiteden intiharlarla ilgili açıklama
YEREL HABERLER Üniversiteden intiharlarla ilgili açıklama
'Turizmde motivasyon' semineri yapıldı
YEREL HABERLER 'Turizmde motivasyon' semineri yapıldı
Çevreci Komşu Kart’la kazanılan para 7 milyonu aştı
YEREL HABERLER Çevreci Komşu Kart’la kazanılan para 7 milyonu aştı
Roma imparatoru için yapılan kapı, evsizlerin yatağı oldu
YEREL HABERLER Roma imparatoru için yapılan kapı, evsizlerin yatağı ...
Kepez’in Nasreddin Hoca Kreşlerine “Yeşil Bayraklı Okul” unvanı
YEREL HABERLER Kepez’in Nasreddin Hoca Kreşlerine “Yeşil Bayraklı ...
Odunlukta 2 metrelik yılan operasyonu Odunluğa giren yılanı yakalamak için ekipler seferber oldu
YEREL HABERLER Odunlukta 2 metrelik yılan operasyonu Odunluğa giren ...
Tütüncü: “Varsak 2022'yi çok büyük atılımlarla karşıladı”
YEREL HABERLER Tütüncü: “Varsak 2022'yi çok büyük atılımlarla ...
Manavgat Toptancı Hal Projesi’nde sona doğru
YEREL HABERLER Manavgat Toptancı Hal Projesi’nde sona doğru
Orman yangınında evlerini kaybedenler için yapılan konutlarda sona gelindi Yöresel mimariye uygun yapılan evlerin 2 ay içinde teslim edilmesi bekleniyor Alevlere teslim olan mahallede evlerini kaybeden vatandaşlar için hummalı çalışma devam ediyor
YEREL HABERLER Orman yangınında evlerini kaybedenler için yapılan ...
Hayırseveri olduğu cami avlusuna ölmeden mezarını yaptırdı Anne ve babasının mezarının yan tarafında ölmeden kendi adına mezar yaptırdı Mezar taşında ölüm tarihini boş bırakan hayırsever, mezara çiçek dikip sulama da yaptığı görüldü
YEREL HABERLER Hayırseveri olduğu cami avlusuna ölmeden mezarını ...
Alanya’da trafik denetimlerinde sürücüler cezadan kurtulmak için binbir bahane üretti Trafik cezası yememek için kullanılan yöntem polisin dikkatinden kaçmadı
YEREL HABERLER Alanya’da trafik denetimlerinde sürücüler cezadan ...
Motokuryelerin kavgası ölümle sonuçlandı
YEREL HABERLER Motokuryelerin kavgası ölümle sonuçlandı
Kaş'ta makilik yangını (3)
YEREL HABERLER Kaş'ta makilik yangını (3)
Lunaparkta oyuncak koparak düştü; baş aşağı kurtarılmayı beklediler (2)
YEREL HABERLER Lunaparkta oyuncak koparak düştü; baş aşağı ...
Akdeniz Bölgesinin en büyük temel beton dökümü başladı Proje tamamlandığında Alanya’nın cazibe merkezi olacak
YEREL HABERLER Akdeniz Bölgesinin en büyük temel beton dökümü ...
Özdağ: 3 ilde 9 sene sonra Türkler azınlıkta olacak
YEREL HABERLER Özdağ: 3 ilde 9 sene sonra Türkler azınlıkta olacak
Lunaparkta oyuncak koparak düştü; baş aşağı kurtarılmayı beklediler
YEREL HABERLER Lunaparkta oyuncak koparak düştü; baş aşağı ...
3 çocuğun lunaparkta ölümden döndüğü anlar kamerada Antalya'da 'mini maks' isimli oyuncak yerinden koptu ters dönen oyuncaktaki 3 çocuk yaralandı Oyuncakta sıkışan çocuklar itfaiye ekiplerince kurtarıldı
YEREL HABERLER 3 çocuğun lunaparkta ölümden döndüğü anlar ...
ALKÜ’de kepler havalandı Mezunlar Derya Uluğ konseriyle doyasıya eğlendi
YEREL HABERLER ALKÜ’de kepler havalandı Mezunlar Derya Uluğ ...
Antalya’da lunaparktaki salıncağın platformdan çıktığı anlar cep telefonu kamerasında
YEREL HABERLER Antalya’da lunaparktaki salıncağın platformdan ...
Kaza yapan Alman motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kaza yapan Alman motosiklet sürücüsü hayatını ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.