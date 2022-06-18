Küpesini çıkarırken yanlış salona geldiğini anladı, sınava yetişemedi (2)



SINAVA GİRECEKLERE POLİS VE JANDARMA YARDIM ETTİ

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Yükseköğretim Kurumları Sınavı ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) girmek için 75. Yıl Ortaokulu'na gelen Mehmet Baran Aker, kimliğinin yanında olmadığını fark etti. Sınav merkezinde görevli polis, panik yaşayan Aker'i Manavgat İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne götürüp, adayın kimlik belgesini çıkarmasına da yardımcı oldu. Sınava son dakikada yetişen Aker, kendisine yardımcı olan polis memurlarına teşekkür etti.

Kumluca ilçesinde de sınava geç kalan Ö.T., jandarma ekiplerinden yardım istedi. Jandarma ekip otomobiliyle Ö.T.'yi sınava gireceği Beykonak Anadolu Lisesi'ne zamanında yetiştirdi. Sınav merkezine giriş saatine 2 dakika kala gelen Ö.T., jandarma personeline sarılıp teşekkür etti. (DHA)Ömer KARÇA/MANAVGAT (Antalya), (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Antalya / Manavgat Ömer KARÇA

2022-06-18 14:13:10



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