Elektrikli uçak tasarımıyla ödül aldı, çığır açan uçak teknolojilerinin peşinde

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elektrikli uçak tasarımıyla ödül aldı, çığır açan uçak teknolojilerinin peşinde

DHA

Elektrikli uçak tasarımıyla ödül aldı, çığır açan uçak teknolojilerinin peşinde


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)AMERİKAN Havacılık ve Uzay Enstitüsü (AIAA) ile Elektrik ve Elektronik Mühendisler Enstitüsü'nün (IEEE) düzenlediği, havacılık alanında elektriklendirilmiş uçak teknolojilerinin konuşulduğu en önemli sempozyumda, 'HibritElektrikli Uçak Tasarımı' araştırmalarına ilişkin 'En İyi Makale Ödülü'nü kazanan Michigan Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bölümü'nden Yrd. Doç. Gökçin Çınar, "Şimdi ise çığır açan uçak teknolojilerinin sisteme entegrasyonu ve tasarımı üzerinde çalışacağız" dedi.
ABD Michigan Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bölümü'nde Ocak 2022'den beri yardımcı doçent olarak görev yapan Gökçin Çınar, hibritelektrikli uçak tasarımı çalışmalarıyla tasarım ödülü kazandı. Ana uzmanlık alanı yeni nesil sürdürülebilir uçak tasarımları olan ve özellikle hibritelektrikli uçaklar üzerinde uzun yıllardır çalışmalar yapan Yrd. Doç. Gökçin Çınar'ın, Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) fon desteği verdiği, 'HibritElektrikli Uçak Tasarımı' ile ilgili çalışmalarını içeren araştırması, 'En İyi Makale' ödülüne layık görüldü. 
ELEKTRİKLİ UÇAK TEKNOLOJİLERİ 
Yrd. Doç. Çınar, 'HibritElektrikli Uçak Tasarımı' araştırmalarına ilişkin 'En İyi Makale Ödülü'nü, havacılık alanında elektriklendirilmiş uçak teknolojilerinin konuşulduğu en önemli sempozyumlardan biri olan ve resmi adı 'AIAA/IEEE Electric Aircraft Technologies Symposium'da (EATS) aldı. EATS, her sene, uluslararası tanınırlığı ve saygınlığı olan AIAA ve IEEE tarafından ortaklaşa düzenleniyor. 
HİBRİT-ELEKTRİKLİ UÇAKLAR ÜZERİNE ÇALIŞIYOR
2012 yılında ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği'nden mezun olan Yrd. Doç. Gökçin Çınar, dünyanın en iyi teknik üniversitelerinden biri olan Georgia Tech'te burslu doktora hakkı kazandığını, 2018 yılında mezun olduğunu belirterek, "Doktora tezimin konusu da elektriklendirilmiş -buna yüzde 100 elektrik ve hibrit elektrik de dahiluçak tasarımlarıydı. Mezuniyetimden sonra 3 yıl Georgia Tech'te araştırma mühendisi olarak çalıştım. Ocak 2022'de ise yine dünyanın en iyi üniversitelerinden biri olan University of Michigan'in akademik kadrosuna katıldım" diye konuştu.
HAVACILIĞIN KÜRESEL ISINMAYA ETKİSİ
Havacılık ve uzay mühendisliği alanındaki çalışmaları anlatan Yrd. Doç. Çınar, "Gelecek nesil uçakların fosil yakıtlara ihtiyacını azaltmak için havacılık endüstrisinde çığır açan teknolojiler ve tasarımlar üzerine çalışıyorum. Çalıştığım teknolojilerin başında hibritelektrikli uçaklar yer alıyor. Hidrojen yakıtlı uçaklar da ilgi alanlarım arasında. Bu tarz yeni teknolojileri uçaklara entegre ederek ortaya yeni uçak tasarımları çıkartıp, bu tasarımların modelleme ve simülasyonunu yapıyorum. Bu simülasyonlar bize gelecekteki 10 ila 30 yıl içinde göklerde görebileceğimiz uçakların ne kadar fosil yakıt kullanacağını ve emisyonlarının ne olacağını gösteriyor. Amaç havacılığın küresel ısınmaya etkisini bir an önce ve kalıcı olarak azaltmak, bunu yaparken de yepyeni uçak tasarımları ortaya çıkarmak" dedi.
MAKALENİN İÇERİĞİNİ ANLATTI
Makalede, Georgia Tech'te çalışırken liderliğini üstlendiği ve NASA'nın Electrified Powertrain Flight Demonstration programı için yaptıkları bir çalışmayı anlattığını belirten Yrd. Doç. Çınar, şu bilgileri verdi:
"Makalede, 2030 yılında kullanıma girebilecek, kısa ve orta mesafe uçuş yapabilen uçakların itki sisteminin nasıl elektriklendirileceğini ve bu uçakların nasıl tasarlanması gerektiğini anlattık. Paralel hibrit elektrik itki sisteminin nasıl modelleneceğini ve bu sistemin uçuş sırasında nasıl kullanılabileceğini detaylı olarak inceledik ve sunduk. Ayrıca bu sistemin çeşitli uçak tasarımları üstündeki etkisini ve yakıt tüketimini nasıl ve ne kadar azaltabileceğini araştırdık." 
UÇAKLAR HAVAYI NE KADAR KİRLETİYOR
Uçakların yakıtlarının çevre kirliliğine etkisine de dikkat çeken Yrd. Doç. Çınar, küresel havacılık endüstrisinin, korona öncesi 2019 yılında, 915 milyon ton karbondioksit emisyonu saldığını açıkladı. Bunun insanlar yüzünden salınan bütün karbondioksitin sadece yüzde 2.1'ine denk geldiğini kaydeden Yrd. Doç. Çınar, "Bütün ulaşım araçlarının içindeyse yüzde 12'lik dilime tekabül ediyor. Ancak sorun, havacılığa talebin korona öncesine kadar her yıl gittikçe artmasıydı. Korona sürecinde bu talep oldukça azalmış olsa da, yakında tekrar eski haline döneceğini öngörüyoruz" dedi.
ELEKTRİKLİ UÇAK KARA ARAÇLARI KADAR KOLAY DEĞİL
Ayrıca bu süreçte diğer ulaşım sektörlerinin de hızla karbondioksit salınımını azaltacak önlemler aldığına işaret eden Yrd. Doç. Çınar, şu uyarıda bulundu: 
"Eğer havacılığa talep bu hızla artmaya devam ederse ve biz gereken önlemleri alamazsak, 2050 yılına geldiğimizde hava ulaşımı, küresel karbondioksit salınımlarının en büyük etkenlerinden biri olabilir. Havacılıkta yeni teknolojilerin pazara girmesi, diğer sektörlere göre çok daha uzun sürer. Dolayısıyla önümüzdeki 10 ila 30 yıl içinde bir etki yaratabilmek için şimdiden çok ciddi çalışmalar yapmamız gerekiyor. Ancak bu, kara araçlarında olduğu kadar kolay değil."
HENÜZ ELEKTRİKLİ UÇAK ÜRETİMİ YOK
Şu anda aktif olarak ticari amaçlı kullanılan ya da seri üretim aşamasında herhangi bir hibritelektrikli uçak çalışması olmadığını kaydeden Yrd. Doç. Gökçin Çınar, "Şu an araştırma ve konsept ispatı aşamasındayız. Bu yeni konseptlerle birlikte şu an bir kırılma noktasındayız. Havacılık alanında bu kadar büyük bir değişim ve heyecan çok uzun yıllardır hiç olmamıştı. Ama şimdi uçaklarla ilgili düşündüğümüz birçok şeyi değiştiren, bilmediğimiz sulara açılmamızı sağlayan bir teknolojinin arifesindeyiz. Bu radikal değişimler, normalden çok daha uzun sürecek bir çalışma istiyor" dedi. 
ÇALIŞMALAR SON 5-6 YILDA HIZLANDI
Klasik uçak tasarımının normalde yıllar alan bir süreç olduğunu da anlatan Yrd. Doç. Çınar, "Yepyeni tasarımlar ise daha uzun zaman alacak. Havacılık endüstrisi olarak bu konuda çalışmalarımız son 5-6 yılda çok hızlandı. Hem Boeing ve Airbus gibi büyük uçak üreticileri çevreye duyarlı teknolojiler üstünde çalışmalarını artırdı, hem de bu alanlarda yepyeni start-up şirketler kuruldu. Bu küçük şirketlerin bazıları, var olan uçakları alıp itki sistemlerine pil ve elektrik motoru ekleyerek konsept araştırması yapıyor. Bu uçaklar şu an uçuş testi aşamasında" diye konuştu.
ÇIĞIR AÇAN UÇAK TEKNOLOJİLERİ İÇİN ÇALIŞIYOR
Kendisinin de araştırmalarında şu an uçuş testi aşamasındaki uçakların bu şekilde modifiye edilmesine yer verdiğini söyleyen Yrd. Doç. Çınar, şunları söyledi: 
"Ancak benim asıl çalışmalarım, sıfırdan başlanan ve yakıt tüketimini en aza indirmeyi amaçlayan tasarımlar üzerine. Michigan Üniversitesi'nde bu alanda çalışmak için yeni bir araştırma grubu kurdum. İsmi, 'Integrated Design of Environmentally-friendly Aerospace Systems Laboratory', yani IDEAS Laboratuarı. Yeni doktora öğrencilerim eylül ayında katılacak. Birlikte çığır açan uçak teknolojilerinin sisteme entegrasyonu ve tasarımı üzerinde çalışmalarımıza devam edeceğiz." (DHA)DHA-Bilim Teknoloji Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2022-06-21 16:02:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çalınan cep telefonu sahibine teslim edildi Kaş’ta cep telefonu hırsızı yakalandı
YEREL HABERLER Çalınan cep telefonu sahibine teslim edildi Kaş’ta ...
EMO Antalya Başkanı Tat: “Ekonomik dışa bağımlılığı azaltma formülü: Güneş”
YEREL HABERLER EMO Antalya Başkanı Tat: “Ekonomik dışa bağımlılığı ...
Soyunma kabinindekileri fotoğrafladığı iddiasıyla dövüldü
YEREL HABERLER Soyunma kabinindekileri fotoğrafladığı iddiasıyla ...
Köprüçay'da kaybolan Burundili turisti arama çalışması 11'inci gününde
YEREL HABERLER Köprüçay'da kaybolan Burundili turisti arama ...
Kadir Şeker'in tutuksuz yargılanma talebinin reddi, maktulün annesini sevindirdi Kadir Şeker'in ölümüne neden olduğu Özgür Duran'ın annesi Mübeyyen Güner: "'Tahliye' diyorlar, bu olamaz, ortada bir can gitmiş, tavuk ölüsü değil, nereye beraat olacak" "Kadir Şeker'e verilen ceza ödüldü" "Kadir’in hayalleri değil, bizim hayallerimiz gitti, mağdur olan biziz, işimden, evimden oldum, adalete güveniyorum"
YEREL HABERLER Kadir Şeker'in tutuksuz yargılanma talebinin reddi, ...
Rus kadın denizdeyken, para dolu çantası çalındı
YEREL HABERLER Rus kadın denizdeyken, para dolu çantası çalındı
Manavgat Belediyesi 150 çocuğun sünnet kaydını yaptı
YEREL HABERLER Manavgat Belediyesi 150 çocuğun sünnet kaydını yaptı
Başkandan işçilere teşekkür yemeği
YEREL HABERLER Başkandan işçilere teşekkür yemeği
Kazada yaralanan polisin elini tutan vatandaş başından ayrılmadı Polisin kullandığı motosiklet ve araç çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kazada yaralanan polisin elini tutan vatandaş ...
Tatil başladı Antalya Bilim Merkezinde yaz kampları başladı
YEREL HABERLER Tatil başladı Antalya Bilim Merkezinde yaz kampları ...
Alanya'da 2 bin 600 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
YEREL HABERLER Alanya'da 2 bin 600 litre kaçak akaryakıt ele ...
Kontrolsüz açılan otomobil kapısına çarpan motosikletli yaralandı
YEREL HABERLER Kontrolsüz açılan otomobil kapısına çarpan ...
2023’te Kuzey Avrupa’dan 300 bin yolcu hedefi Gözler Kuzey Avrupa’da
YEREL HABERLER 2023’te Kuzey Avrupa’dan 300 bin yolcu hedefi Gözler ...
Kırmızı ışıkta bekleyen otomobil alev alev yandı, araç sahibi kendini yerden yere atıp dövündü Dumanların yükseldiği otomobilden karısını ve çocuğunu indirip araçlardan yardım istedi Bir sürücünün yangın tüpüyle yaptığı müdahale yeterli olmadı, otomobil kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Kırmızı ışıkta bekleyen otomobil alev alev yandı, ...
Manavgat’ta besihanede 3 bin ot balyası yandı Yaklaşık değeri 210 bin TL olan balyalar yanarak kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Manavgat’ta besihanede 3 bin ot balyası ...
Bahçesinde kenevir yetiştiren şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Bahçesinde kenevir yetiştiren şüpheli yakalandı
Hakan Özmert 1 yıl daha Antalyaspor'da
YEREL HABERLER Hakan Özmert 1 yıl daha Antalyaspor'da
Üç adım atlamanın efsanesi anılarını kitaba döktü
YEREL HABERLER Üç adım atlamanın efsanesi anılarını kitaba döktü
Şampiyonlar Kepezspor'da
YEREL HABERLER Şampiyonlar Kepezspor'da
Kepez ve Döşemealtı’na 126 bin metrelik içme suyu hattı
YEREL HABERLER Kepez ve Döşemealtı’na 126 bin metrelik içme suyu ...
Evde bahçede çiçek yetiştiriciliği ve bakımı eğitimi verildi
YEREL HABERLER Evde bahçede çiçek yetiştiriciliği ve bakımı eğitimi ...
Döşemealtı’nın pehlivanları Kırkpınar’a hazırlanıyor
YEREL HABERLER Döşemealtı’nın pehlivanları Kırkpınar’a hazırlanıyor
Rampa aşağı park edilen kamyon önündeki otomobili uçuruma doğru sürükledi Otomobilden çıkabilen sürücü şans eseri kazayı kırıklarla atlattı Kamyon ve otomobil ağaç kökleri sayesinde uçuruma düşmekten kurtuldu
YEREL HABERLER Rampa aşağı park edilen kamyon önündeki otomobili ...
Gençlerden paten rampasına uzanan kızların üzerinde tehlikeli akrobasi Rampa üzerinde diz çöken kızların kafalarının üzerinden atladılar
YEREL HABERLER Gençlerden paten rampasına uzanan kızların üzerinde ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.