Başkan Çavuşoğlu geleneksel hale gelen Söbüçimen Yaylası etkinliği düzenledi

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Asgari ücret zammı için tarih belli oldu!

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Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun, Söbüçimen Yaylası'nda geleneksel sezon başı yayla etkinliği düzenledi.

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu tarafından düzenlenen ve geleneksel hale gelen Söbüçimen Yaylası’nda sezon başı etkinliği düzenledi. Etkinliğe Alanya ve Gazipaşa protokolü, yönetim kurulu ve sanatçı Sümer Ezgü katıldı. Renkli ve eğlenceli geçen etkinlik, akşam saatlerinde sona erdi

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