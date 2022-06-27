Açık kalp ameliyatı olanlara hayati tavsiyeler

Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde açık kalp ameliyatı geçiren hastalara, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği hekimlerinden Doç. Dr. Oğuz Karahan ile Op. Dr. Özgür Akkaya tarafından eğitim düzenledi.

Açık kalp ameliyatıyla ikinci hayat şansını tekrardan yakalayan ve eski sağlıklarına yeninden kavuşan hastalar, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli hekimler ve hastane yönetimi tarafından düzenlenen organizasyonda bir araya geldi. Kalp (Bypass) hastaları ve ailelerine verilen eğitimde; hastaların kalp sağlığını korumak için dikkat etmesi gerekenler, beslenme programı, ameliyat sonrası yeni yaşam tarzı, iyileşme süreci ve hastalığın önemi konuları hakkında bilgi verildi.



“Belirleyeceğiniz yaşam tarzınız ile kalp sağlığınızı korumak elinizdedir”

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuz Karahan, “Ameliyat sonrası belirleyeceğiniz yaşam tarzınız ile kalp sağlığınızı korumak elinizdedir. Değiştirilen ve kalan damarları korumak amacıyla hayatınızı bir düzene oturtmalısınız. Tüm bunlara dikkat etmeniz kalp sağlığınız açısından olumlu olacaktır. Kemiğin kaynaması için özellikle 2 ay çok önemlidir. Kemiğin kaynamasına en büyük destek olan korse ise mutlaka kullanılmalıdır. Yaralarınız kapanmadan ziyaretçi kabul etmeyin. 1 veya 2 refakatçi dışında çok fazla yakın temasta bulunmayınız. Özellikle ilk 2 hafta destek almaktan kaçınılmamalı, ayağa kalkarken, otururken destek alınmalıdır. Uyurken düz pozisyonda yana yatmadan uyunmalı, banyo yaparken oturarak yapılmalı, uyku düzeni için psikolojik destek alınmalıdır” dedi.



“Bundan sonraki süreci birlikte başaracağız”

Ameliyat sonrasında hastaların kaliteli bir yaşam tarzını benimsemesi ve hekim kontrollerini düzenli yaptırması gerektiğine değinen Op. Dr. Özgür Akkaya, “Yaşam için yakaladığınız bu şansı çok iyi değerlendirin. Beraber başardığımız bu mücadelede, ameliyat öncesi kadar sonrası da çok önemlidir. Bizler sizin ameliyatınızı başarılı bir şekilde yaptık. Bundan sonraki süreci ise birlikte başaracağız. Sizlere çok iş düşüyor. Kendinizi bağımlı olduğunuz gibi düşünmeyin, bu bir süreçtir. Beslenme çok önemli. Çok yağlı ve çok tuzlu yemeklerden kaçının. Öğünlerinizi küçük porsiyonlarda hafif yiyecekler tercih ederek tüketin. Şeker hastası olan hastalarımızın şekerini ölçmeyi unutmamalı, çok dikkat etmelidir. Sıvı olarak sadece su tüketmeye özen gösterilmeli, kafein ve gazlı içeceklerden uzak durulmalıdır. Verdiğimiz ilaçlar mutlaka düzenli bir şekilde kullanılmalı, kontroller ise aksatılmamalıdır“ şeklinde konuştu.

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