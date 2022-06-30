Emekliler Kahvesi ve Kadın Kooperatifleri Satış Alanı açıldı Başkan Böcek’ten iki açılış birden

Yapımı tamamlanan Emekliler Kahvesi ve Kadın Kooperatifleri Satış Alanı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tarafından törenle açıldı.

Muratpaşa İlçesi İsmet İnönü Kent Meydanı’nda atıl vaziyette bulunan binalar baştan sona yenilenerek, Emekliler Kahvesi ve Kadın Kooperatifleri Satış Alanı olarak, Antalyalıların hizmetine sunuldu. 400 metrekarelik alanın 200 metresi emekli vatandaşların ücretsiz çaylarını içip dinlenebileceği bir kafe olurken, diğer 200 metrekarelik alan ise kadın kooperatiflerinin ürünlerini satabileceği bir mekâna dönüştü. Kadın Kooperatifleri Satış Alanı ve İsmet İnönü Emekliler Kahvesi, 30 Haziran Dünya Emekliler Günü’nde düzenlenen törenle hizmete açıldı.



Projeler hayata geçiyor

Açılış töreninde konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak 3 yıllık görev süremizce, devraldığımız borç yükü, pandemi, ekonomik krizler, afetler, yangın felaketi gibi tüm olumsuz koşullara rağmen söz verdiğimiz tüm projelerimizi teker teker hayata geçirmeye devam ediyoruz. Bunun yanında yarım kalan, halkımızın yararına olan projeleri de tamamlıyoruz. Ayrıca söz vermediğimiz ancak kentin ihtiyacı olduğunu gördüğümüz birçok projeyi de hayata geçiriyoruz” dedi.



Halk ekmek üretime başlıyor

Başkan Muhittin Böcek, Halk Ekmek Fabrikası’nın da 30 Haziran Perşembe saat 22.00’de üretime başlayacağını da müjdeledi. Başkan Böcek, “120 bin ekmek kapasiteli Antalya Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası’nda sağlıklı, ucuz ve Antalyalılara yaraşır şekilde ekmek üretmeye devam edeceğiz” dedi.



Kentlilik bilinci oluşturulacak

Covid19 pandemi sürecinde özellikle emeklilerin eve kapanarak sosyal hayattan uzaklaştığına, sevdiklerini bile göremez hale geldiğine dikkat çeken Başkan Böcek şunları söyledi:

“Bugün açacağımız Emekli Kahvemizle sizleri tekrar arkadaşlarınızla bir araya getirerek yeniden sosyalleşmenizi görmekten çok mutluyum. Burada buluşan sizler; farklı şehirlerde doğmuş, farklı işlerde çalışmış bundan sonraki hayatınızı güzel Antalya’mızda sürdürmeye karar vermişsiniz. Birlikte geçireceğiniz zaman içerisinde farklı kültürleri paylaşarak, kentlilik bilinci oluşturmak en önemli hedeflerimizdendir.”



Kooperatif ürünleri halkla buluşuyor

Başkan Muhittin Böcek, yerelden kalkınma hedefi doğrultusunda tarladan sofraya kadar hiçbir aracı olmadan, sağlıklı ve güvenilir üretimi de Antalyalılar ile buluşturduklarını ifade etti. Başkan Böcek, “Hizmete açtığımız Kadın Kooperatifleri Satış Alanı’nda Toprak Ana, Yedi Renk ve KORKOOP tarafından üretilen ürünleri Antalyamızla buluşturuyor olmaktan mutluluk duyuyoruz. Belediyemiz tarafından desteklenen Korkuteli Üretim Kooperatifi ürünlerinin süpermarket reyonlarında Antalya markası olarak yer alması ve tercih edilmesi bizi son derece memnun etmektedir” diye konuştu.



Kooperatif ürünlerini inceledi

Başkan Böcek, Kadın Kooperatifleri Satış Alanı’nı da gezerek, satılan ürünleri inceledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kadınlara hayırlı işler dileyerek, açılış anısına fotoğraf çektirdi. Muhittin Böcek, Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi üyeleriyle de sohbet etti. İsmet İnönü Emekliler Kahvesi ve Kadın Kooperatifleri Satış Alanı açılışında mini bir konser veren Büyükşehir Belediye Bandosu da izleyenlerden büyük beğeni topladı.

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