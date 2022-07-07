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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Katıldıkları ilk turnuvadan üç kupa ile geldiler

İHA

Katıldıkları ilk turnuvadan üç kupa ile geldiler

Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nün yeni kurulan hentbol takımı, katıldıkları ilk turnuvada 1 Türkiye, 2 uluslararası şampiyonluk kupası kazandı.
Kepez Belediyesi Spor Kulübü formasıyla katıldıkları ilk turnuvadan 3 şampiyonluk kupası kazanan kız hentbol takımı, şampiyonluk alışkanlığını kaybetmiyor. Alanya'da düzenlenen Türkiye Kulüplü Minikler Şampiyonası'nda, Süper Lig'e yatırım yapan favorilerden Kastamonu Belediyesi ile finale kalan Kepezli kızlar, 1910 gibi farklı bir galibiyet ile kupayı kaldırdı.

Büyüklerine karşı oynadılar
Yine Alanya'da 27'ncisi düzenlenen Uluslararası Ramazan Demirci Açık Alan Hentbol Turnuvası'nda da hem 20072008 yaş kategorisinde, hem de 20092010 yaş kategorisinde şampiyon olan takım, 2 kupa birden kaldırmanın mutluluğunu yaşadı. Milli Egemenlik Stadı'nda yapılan turnuvada kendilerinden 2 yaş büyük ve tecrübeli takımlara karşı zafer kazanan Kepez'in hentbolcuları, coşku oluşturdu.

Türkiye'nin geleceği
Önceki yıllarda Nadire Konuk ve Ali Oğuz Konuk Ortaokulu Takımı olarak iki kez okullar arası Türkiye şampiyonu olduklarını hatırlatan Başantrenör Sertan Sarpaş, öğrencilerinin şampiyonluk kupası kaldırmayı alışkanlık haline getirdiğini söyledi. Bu çocukların Türkiye hentbolunun geleceği olduğunu belirten Sarpaş, daha büyük takımlara karşı namağlup şampiyon olduklarını söyledi.
Belediye çatısı altında yarışmanın farkını Alanya'da turnuvalarda gördüklerini ifade eden Sarpaş, “Sporcularımız, kulübün kaplamalı otobüsü ile maça gitmelerinden bile olumlu etkilendi. Onlara özgüven kattı, önemsendiklerini hissettiler. Kulüp başkanımız Hakan Çatal, şube sorumlumuz Mustafa Şimşek başta olmak üzere takımı destekleyen herkese şükranlarımızı sunuyorum” diye konuştu.

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