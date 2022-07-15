Kaş’ta restorasyonu biten Süleyman Çavuş Camii ibadete açıldı

Antalya'nın Kaş ilçesinde ‘Süleyman Çavuş’ olarak bilinen hayırsever Süleyman Yıldırım’ın 1932 yılında yaptırdığı caminin restorasyonu tamamlandı. Cumhuriyet dönemi taş ve ahşap mimari tarzının en güzel örneklerinden biri olan tarihi cami, cuma namazıyla yeniden ibadete açıldı.

Caminin avlusundaki törende konuşan Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Türk milletinin tarihi boyunca nice abideler diktiğini, İslamiyet’i en güzel semboller ve mabetlerle nesillere aktardığını ifade ederek, bu hizmetin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ettiğini kaydetti.

Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, 1881 yılında yapılan Osmanlı ve Selçuklu mimarisinin özelliklerini sergileyen Kalkan Lami Bey Camisinin de eş zamanlı restore edildiğini hatırlatarak, “Bu mirasın gelecek kuşaklara taşınması önemli. Hem geçmişimize sahip çıkacağız hem de bugünü önemsiyoruz.” dedi.

AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, “Biz Bosna’daki camiyi de Kaştaki camiyi de Karabağ’daki camileri de restore ederiz. Bu bizim tarihten gelen inancımızın gereği milli görevimizdir. Bu görevimizi de en iyi şekilde yapacağız. Bu restorasyonlar, eserler, bizim kimliğimiz açısından çok önemli” diye konuştu.

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu ise Başkan Mutlu Ulutaş’ın belediyecilik hizmetlerine kültürü, tarihi, medeniyeti de eklediğini ve başarılı bir süreç ortaya koyduğunu belirterek, “Başkanımıza teşekkür ediyorum, başarılarının devamını diliyorum. Kaş’ta tarihi ayağa kaldırma anlamında da farklı çalışmalar yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Onlardan biri Patara. Cumhurbaşkanımız, Patara Yılı ilan ettikten sonra oradaki medeniyetin, tarihin, ayağa kaldırılması anlamında çok güzel çalışmalar yapılıyor. Tiyatronun ayağa kaldırılması, karşılama merkezinin yapılması ve Sultan Abdülhamit Han Telsiz Telgraf Müzesi’nin yapılması çalışmaları devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından İlçe Müftüsü Turgut Topaloğlu’nun duasıyla caminin açılış kurdelesi kesildi.

Açılışa, geçmiş dönem belediye başkanları Sayın Çukurbağlı ve Halil Kocaer, AK Parti İlçe Başkanı Okay Bilgin, MHP İlçe Başkanı Cemil Kolak da katıldı.



Caminin restorasyonu

Süleyman Çavuş Camii’nin minaresi, 1955’te Kaş’taki ilk minare olarak kayıtlara geçti. Moloz taş gövde duvarlar ve ahşaptan oluşan camiinin tavanındaki ahşaplar erken Cumhuriyet dönemi mimarisine ait. Tavan, göbek bindirme tekniği, diğer kısımları düz tahta ve bağlama çıtayla yapıldı. Camii restorasyonu yapılırken, bütün duvarlardaki çimento sıva ve kalıntıları çıkartıldı. Çimentonun uzun yıllar kalması sonucunda taş duvarlarda oluşan tahribat, yer yer taş çürüme ve araldite enjeksiyon uygulamaları sonucu tekrar güçlendirildi. Çimento ve dış etkenlerden (deniz cephesinden rüzgâr ile gelen deniz suyu) kaynaklanan ve binaya zarar veren tuz, taş duvardan alındı. Binada dönemine uygun olarak, kireç harcıyla moloz taş duvarlar arasına derz yapıldı. Camideki pencere ve kapılar aslına uygun ve ahşap olarak değiştirildi.

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