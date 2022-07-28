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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alanya kalesi yönlendirme levhaları ve panolar yenilendi

İHA

Alanya kalesi yönlendirme levhaları ve panolar yenilendi

Alanya'da teleferik ve İçkale arasındaki yürüyüş rotasında bulunan tarihi evleri, sarnıçları, surları, Bedesteni, tarihi saray ve kaledeki gezilecek doğal alanları gösteren yönlendirme levhaları ile bilgi panoları tarihi dokuya uygun olarak baştan aşağı yenilendi.
Alanya Kalesi Kazı Başkanlığı, Alanya Müzesi ve Alanya Kalesi Alan Başkanlığı’nın katkılarıyla Alanya Belediyesi tarafından tarihi yapıların içindeki yürüyüş yolları üzerinde yer alan yönlendirme, uyarı, bilgilendirme vb. levhaların, ahşap korkulukların bakımları yapıldı, eksikler giderildi. Ziyaretçilerin daha kaleyi daha kolay gezebilmeleri ve detaylı bilgiye ulaşabilmelerini amaçladıklarını söyleyen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Ziyaretçilerin Alanya Kalemizi daha kolay gezebilmeleri ve kale hakkında daha detaylı bilgi edinebilmeleri için Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz, Koruma Kurulundan gerekli izinleri alarak gezi rotalarındaki tüm yön levhalarını ve tarihi yapıların önündeki bilgilendirme panolarını titizlikle tarihi dokuya uyumlu olarak yeniledi. Bazı panolardaki Türkçe bilgiler de aynı çalışma bünyesinde İngilizce, Almanca ve Rusçaya çevrildi. Bozulan alanlar, yürüyüş yolları tamir edildi; boyanacak alanlar boyandı, ışıklandırmalar düzenlendi, yeni dinlenme bankları ve çöp kovaları yerleştirildi. Yapılan çalışmalar ve yeni kent mobilyalarıyla kalemizi aynı zamanda estetik bir görünüme de kavuşturduk” dedi.
“İyileştirme çalışmalarımızı kalenin tüm gezi alanlarında sürdüreceğiz”
Alanya Kalesi Ehmedek bölgesinde faaliyete geçirilen Teleferiğin İçkale ile bağlantısını sağlamak amacıyla yapılan yürüyüş rotasındaki tüm düzenlemeleri Kalenin tamamında uygulayacaklarını belirten Belediye Başkanı Yücel, “Süleymaniye İçkale yürüyüş yolları düzenleme projesinin tamamlanması ile birlikte Teleferikten itibaren bir yürüyüş rotası oluşturduk. Yürüyüş rotası üzerine ayrıca bilgilendirme panoları ve dinlenme amaçlı banklar yerleştirdik. Aynı zamanda İçkale ile Bedesten yapıları arasındaki yaya yolları ve tur güzergahlarını da Koruma Amaçlı İmar Planı çerçevesinde onaylanan tip yol profiline göre iyileştirdik. Tüm bu çalışmaları UNESCO Dünya Kültür Mirası adayı Kalemizin tamamına yayacağız” ifadelerini kullandı.
“Korumak için yayalaştırmak gerekiyor”
Alanya Kalesi’ndeki trafik akışının düzenlenerek yayaların güvenliğini tehlikeye atan durumların önüne geçmek ve trafikte gereksiz yığılmaları önlemek amacıyla “Alanya Kalesi Ziyaretçi ve Araç Dolanımı Uygulama Projesi”ni hazırlayarak Koruma Kurulundan geçirdiklerini ve ihale aşamasına getirdiklerini hatırlatan Belediye Başkanı Yücel, Kaleyi korumak için yayalaştırılması gerektiğini tekrar vurguladı. Başkan Yücel, “Alanya Kalesi’nde özel otomobil yoğunluğuna bağlı trafik sorunu ve gaz salınımının çevreye verdiği kirliliği de en aza indirgemek amacıyla hazırlanan projeyi hayata geçirdik” diyerek hatırlatmada bulundu.

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