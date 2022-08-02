FT Antalyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

FT Antalyaspor, Süper Lig’in ilk haftasında sahasında oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki fitness salonunda kuvvet çalışan kırmızıbeyazlılar, akşam antrenmanını sahada Futbol Sorumlusu Nuri Şahin idaresinde gerçekleştirecek. Salonda dayanıklılık ve kuvvet depolayan Antalya temsilcisi, sahada ise taktik ağırlıklı çalışma yapacak.

2. etap kamp çalışmasını Almanya’da gerçekleştiren Antalyaspor, burada 3 hazırlık maçı oynamıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.