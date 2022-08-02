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MATSO’da "KOSGEB Hızlı Destek Programı" dördüncü başvuru semineri

İHA

MATSO’da "KOSGEB Hızlı Destek Programı" dördüncü başvuru semineri

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Antalya İl Müdürlüğü işbirliği ile son başvuru tarihi 10 Ağustos olan "KOSGEB Hızlı Destek Programı" yeni başvuru dönemi bilgilendirme semineri düzenlendi.

MATSO Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen seminere MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Seydi Tahsin Güngör, KOSGEB Antalya İl Müdürü Dr. İbrahim Uğur Erkış ve üyeler katıldı. Toplantının açılışında konuşan MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, KOSGEB’in küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik çok güzel destekler sağladığını belirterek, “Üyelerimizin güncel KOSGEB desteklerinden yararlanması için çaba gösteriyoruz. Bunun için KOSGEB İl Müdürlüğü ile birlikte ayda bir defa desteklerin anlatıldığı seminer düzenliyoruz” dedi. ATSO olarak gerçekleştirdikleri seminer ile işletmeler ile KOSGEB Antalya İl Müdürü Dr. İbrahim Uğur Erkış’ı bir araya getirdiklerini kaydeden Başkan Güngör, “Üyelerimiz ve halkımız düzenlediğimiz seminerlerde müdürümüze sormak istedikleri soruları direk olarak sorabiliyorlar. Bu da katılımcılarımızın işlerinin çözülmesinde büyük yarar sağlıyor” diye konuştu.

KOSGEB Antalya İl Müdürü Dr. İbrahim Uğur Erkış’ın MATSO üyelerinin desteklerden faydalanması için seminer ve bilgilendirme konusunda daima yardımcı olduğunu kaydeden Başkan Güngör, “Erkış, Manavgat'ımıza, odamıza, MATSO üyelerimize önem veriyor. Üyelerimizi bilgilendirmek için düzenlediğimiz toplantılarda her zaman bizlere destek oluyor. Bu özveri için kendilerine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Yeni başvuru dönemi ile ilgili bilgiler verdi
KOSGEB Antalya İl Müdürü Dr. İbrahim Uğur Erkış ise MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör’ün daha fazla oda üyesinin KOSGEB desteğinden faydalanabilmesi için çaba gösterdiğini belirterek çalışmaları ve çabalarından dolayı Başkan Güngör’ü tebrik etti. MATSO ve KOSGEB işbirliği ile belirli aralıklarla Manavgat’a gelerek destekleri anlattıklarını ifade eden Erkış seminer ve toplantıların hep ilgi gördüğünü söyledi. Müdür Erkış, yaptığı sunumla "KOSGEB Hızlı Destek Programı" yeni başvuru dönemi ile ilgili bilgiler verdi.

"Başvuru 10 Ağustos'ta sona erecek"
Destek alacak program çerçevesinde işletmelerin son 12 aylık ortalama istihdamını koruması gerektiğini kaydeden Müdür Erkış, “İşe alınacak personelin son üç yılda SGK 4A çerçevesinde 180 prim gününden fazla çalışmamış üniversite ya da mesleki teknik lise mezunu yeni personeli 12 ay boyunca istihdam etme taahhüdü karşılığında olacağını" söyledi. Erkış, “Yeni istihdam edilecek herbir personel için mikro ve küçük işletmelere 100 bin TL faizsiz ve teminatsız geri ödemeli destek verilecek. Mikro ölçekli işletmeler 2, küçük ölçekli işletmeler de 5 kişiye kadar bu destekten yararlanabilecek. Başvurular 10 Ağustos’ta sona erecek” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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