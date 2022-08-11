Rektör Özkan: Sağlık turizmi, petrol benzeri getirisi olan sektör

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rektör Özkan: Sağlık turizmi, petrol benzeri getirisi olan sektör

DHA

Rektör Özkan: Sağlık turizmi, petrol benzeri getirisi olan sektör


Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, 2022'nin ilk 6 ayında sağlık turizmi için gelen hasta sayısının geçen yılın tamamına yaklaştığını belirterek, "Bir hastadan, otel turistinden gelecek parayı kazanıyorsunuz. O yüzden şunu söylüyorum; sağlık turizmi Antalya için petrol. Bence petrol benzeri getirisi olan sektör. Sağlık turizmine daha çok eğilmemiz gerekiyor, şu anda gidişat çok iyi" dedi.
Prof. Dr. Özlenen Özkan, AÜ'nün sağlık turizminde her geçen gün yükselen ivmeye sahip olduğunu söyledi. AÜ olarak sağlık turizminin öneminin farkında olduklarını ve bunu geliştirmeye yönelik projelere öncelik verdiklerini aktaran Prof. Dr. Özkan, dünyanın dört bir köşesinden gelen hastaların, tedavi amaçlı üniversitelerini seçtiğini belirtti.
SAĞLIK TURİZM GELİRLERİ YÜZDE 21 ARTTI
Hastalar için en güncel ve kaliteli hizmeti verdiklerini anlatan Prof. Dr. Özkan, en çok çocuk hematolojisi ve onkolojisi, tıbbi onkoloji, acil tıp, kadın hastalıkları ve doğum, anesteziyoloji ve reanimasyon, deri ve zührevi hastalıkları, gastroenteroloji, genel cerrahi, kardiyoloji, nöroloji, göz hastalıkları, plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi branşlarının tercih edildiğini söyledi. Prof. Dr. Özkan, AÜ Hastanesi'nde 2022'nin ilk 6 ayında sağlık turizmi için gelen hasta sayısının geçen yılın tamamına yaklaştığını aktardı. Prof. Dr. Özkan, 2021'de sağlık hizmeti sunulan yabancı hasta sayısının 2020'ye oranla yüzde 142, 2019'a oranla ise yüzde 225 arttığını açıkladı.
Prof. Dr. Özlenen Özkan, sağlık turizminden elde edilen gelirin şimdiden geçen yılın verilerini aştığını söyledi. Prof. Dr. Özkan, 2022'nin ilk 6 ayında sağlık turizm gelirinin geçen yıla göre yüzde 21 arttığını da belirtti.
'BİZİM İDDİAMIZ; EN KALİTELİ VE GÜNCEL TEDAVİYİ VERMEK'
Elde edilen gelirin yüzde 91'ini münferit (kendi başına), yüzde 9'unu firma ve aracılarla gelen sağlık turizmi hastalarının oluşturduğunu aktaran Prof. Dr. Özkan, "Cirolarımıza baktığımızda payın giderek arttığını mutlulukla görüyorum. En önemlisi verdiğiniz tedavinin kaliteli olmasıdır. Hiçbir zaman ucuz tedavi taraftarı olmadım. Eğer kaliteli tedavi veriyorsanız dünyanın her yerinden hasta gelebiliyor. Hiçbir şekilde parayı öncelikli görmüyoruz, çünkü sağlık en önde gelen şey. Eğer iyi işler ortaya çıkartıyor ve bunu da anlatabiliyorsanız, birçok ülkeden çok fazla hastanız oluyor. Bizim iddiamız; en kaliteli ve güncel tedaviyi vermek. Bunu iyi şekilde yaptığımızı düşünüyorum. Sağlık turizmi hastaları için planlamamız biraz daha farklı" dedi.
PETROL BENZERİ GETİRİSİ OLAN SEKTÖR
Hem bilimsel hem teknik hem de insan gücü olarak altyapılarının iyi olduğunu belirten Prof. Dr. Özkan, "Birikim yıllar içerisinde oluyor. O birikimi her yerde bulamıyorsunuz. Akdeniz Üniversitesi bir marka. Bir hastadan otel turistinden gelecek parayı kazanıyorsunuz. O yüzden şunu söylüyorum; sağlık turizmi Antalya için petrol. Bence petrol benzeri getirisi olan sektör. Sağlık turizmine daha çok eğilmemiz gerekiyor, şu anda gidişat çok iyi. Sağlık turizminin ciroda payı bir hayli fazla" diye konuştu.
Prof. Dr. Özlenen Özkan, sağlık turizmi için gelen yabancı hastaların ülke ve bölgelere göre dağılımında Rusya, Ukrayna ve Kazakistan başta olmak üzere Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinin geldiğini söyledi. Prof. Dr. Özkan, İskandinav ülkeleri olmak üzere Avrupa Birliği'nden de gelen hasta sayısının geçen yıla oranla arttığına dikkat çekti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN
2022-08-11 10:25:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kaçak göçmenleri 'Avrupa' diye Kekova Adası'na bıraktılar
YEREL HABERLER Kaçak göçmenleri 'Avrupa' diye Kekova Adası'na ...
Alanyaspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Alanyaspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı
Antalya'da devrilen midibüsteki 19 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Antalya'da devrilen midibüsteki 19 kişi yaralandı
Antalya'da tefecilik suçlamasıyla 1 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da tefecilik suçlamasıyla 1 kişi yakalandı
Antalya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Antalya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi ...
Antalya'da "torbacı" operasyonunda 53 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da "torbacı" operasyonunda 53 şüpheli ...
Eski Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, Antalya'da ziyaretlerini sürdürdü:
YEREL HABERLER Eski Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, Antalya'da ...
Antalya'da 'torbacı' operasyonu: 53 gözaltı
YEREL HABERLER Antalya'da 'torbacı' operasyonu: 53 gözaltı
İbradı Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru, Memleket Partisi'nden istifa etti
YEREL HABERLER İbradı Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru, Memleket ...
Antalya'da aranan şüpheli, uyuşturucu operasyonunda yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da aranan şüpheli, uyuşturucu operasyonunda ...
Antalya'da hakkında 7 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da hakkında 7 yıl hapis cezası bulunan ...
Antalya'da kurulan "Orman Kütüphanesi" kitapseverleri ağırlıyor
YEREL HABERLER Antalya'da kurulan "Orman Kütüphanesi" kitapseverleri ...
Vali Ersin Yazıcı, Antalya Yeminli Mali Müşavirler Odası’nı ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Ersin Yazıcı, Antalya Yeminli Mali Müşavirler ...
Misinaya dolanan caretta caretta yavrusu ile olta iğnesine takılan martı öldü
YEREL HABERLER Misinaya dolanan caretta caretta yavrusu ile olta ...
Bursa'da çöp evde bulunan çocuğun, yakın zamanda taburcu edilmesi planlanıyor
YEREL HABERLER Bursa'da çöp evde bulunan çocuğun, yakın zamanda ...
İbradı Belediye Başkanı, Memleket Partisi'nden istifa etti
YEREL HABERLER İbradı Belediye Başkanı, Memleket Partisi'nden istifa ...
Prof. Dr. Özkan: Cem Muhammet, yakında taburcu edilecek
YEREL HABERLER Prof. Dr. Özkan: Cem Muhammet, yakında taburcu ...
Eski Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, Antalya'da ziyaretlerde bulundu:
YEREL HABERLER Eski Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, Antalya'da ...
Yer altı kanalına giren kişi, elektrik akımına kapılıp öldü
YEREL HABERLER Yer altı kanalına giren kişi, elektrik akımına ...
Antalya'da hırsızlık için yer altı elektrik şebeke hattına giren kişinin cesedi bulundu
YEREL HABERLER Antalya'da hırsızlık için yer altı elektrik şebeke ...
Türkiye'nin ilk SİDA'sının, seri üretimine başlandı
YEREL HABERLER Türkiye'nin ilk SİDA'sının, seri üretimine başlandı
Batı Akdeniz'de elektrik tüketimi yüzde 16,7 arttı
YEREL HABERLER Batı Akdeniz'de elektrik tüketimi yüzde 16,7 arttı
"Anne olamazsın" denilen kalp hastası kadının mutluluğunun adı "Eflal Gül" oldu
YEREL HABERLER "Anne olamazsın" denilen kalp hastası kadının ...
Antalya OSB'de çalışanlar, kanser taramasından geçecek
YEREL HABERLER Antalya OSB'de çalışanlar, kanser taramasından ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.