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Zehirli balon balığı avında kota 1 milyon 250 bin adet

DHA

Zehirli balon balığı avında kota 1 milyon 250 bin adet


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)AKDENİZ ve Ege Denizi'nde görülen, ekosistem, balıkçılık ve insan sağlığı açısından büyük tehdit oluşturan balon balıkları ile mücadelede, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca bu yıl satın alınacak miktarın 1 milyon 250 bin olduğu açıklandı. Antalya Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Asım Karabulut, "Bu türü ne kadar çok temizleyebilirsek, habitattan daha iyi bir mücadele yapmış olacağız" dedi.
Siyanürden 1200 kat daha yüksek zehre sahip olan balon balıkları, bu yıl hem kuyruk hem de bütün olarak teslim alınabilecek. Resmi Gazete'de ağustos ayı başında yayımlanan tebliğe göre, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca 'Lagocephalus sceleratus' türü için tane başına 12,5 TL, diğer 7 küçük tür içinse 5'er TL fiyat belirlendi.
BU YIL 8 BİN ADET ALIM YAPILDI
Antalya Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Asım Karabulut, istilacı ve tüketildiğinde insan ölümüne neden olabilen balon balıkları ile mücadeleye ilişkin bilgi verdi. Bu yılki alım fiyatlarının 4 Ağustos'ta açıklanmış olmasına rağmen, ocak ayından beri müracaatları aldıklarını belirten Karabulut, "Şu ana kadar 24 balıkçımız başvurmuştu ve 8 bin adet kuyruk teslimi aldık" dedi.
KOTA 1 MİLYON 250 BİN ADET
Balon balığıyla mücadele programının 2020'de başladığını ve 35 bin 143 adet kuyruk alımı yapıldığını belirten Karabulut, "2021'de bütün olarak 4 bin 800 balık avlanmıştı. Bu yıl ise yaklaşık 250 bin büyük tür, 1 milyon adet de küçük türlere destekleme vereceğiz. Hem büyük hem de daha fazla yavrulama yaparak, Akdeniz'de çok yoğun olan 'Lagocephalus sceleratus' için 12,5 TL. Bu türü ne kadar çok temizleyebilirsek, habitattan daha iyi bir mücadele yapmış olacağız. Diğer 7 türe de kuyruk veya tane başına 2,5 TL destekleme yapacağız" diye konuştu.
YAZIN DERİNLERE İNİYOR
Su sıcaklığına bağlı yaz aylarında balon balıklarının daha derinlere indiğini anlatan Karabulut, şöyle konuştu:
"Doğal olarak balıkçılarımızın avlanması, daha meşakkatli ve pahalı hale geliyor. Sıcak aylarda avlanma pek yapılmıyor. Ancak eylülekim gibi bakanlığımızın verdiği rakamlara ulaşacağımıza inanıyoruz. Balon balığı tropik, Kızıldeniz menşeli, iklim değişikliğine bağlı su sıcaklığının artması nedeniyle ülkemiz kıyılarına gelmiş bir balık. Akdeniz ve Ege'nin bir kısmında su sıcaklığına bağlı habitat oluşturmuş. Antalya'da Gazipaşa ile Kemer burnu arasında daha yoğunlukta. Kaş ve Ege bölgesine doğru gidildikçe, su sıcaklığı ve akıntılara bağlı miktarı biraz daha düşüyor."
KESİNLİKLE TÜKETMEYİN
Balon balığının karaciğerinde doğada bilinen en güçlü zehir olan 'tetrodotoksin' taşıdığına vurgu yapan Karabulut, şu uyarıda bulundu:
"Kesinlikle tüketilmesi yasak. Zaten desteklemeye müracaat etmiş balıkçılar, haricinde karaya çıkartılması yasak. Dolayısıyla tüketilmesi de yasak. Vatandaşlarımızdan kesinlikle tüketmemelerini, eğer dokundularsa da hemen sağlık kuruluşuna başvurmalarını, en azından sabunlu suyla yıkamalarını tavsiye ediyoruz."
KARAYA ÇIKARTILMASI YASAK
Balon balıklarının izni olmayan balıkçılar haricinde karaya çıkartılmasının kesinlikle yasak olduğunu da hatırlatan Asım Karabulut, "Eğer karaya çıkartılması durumunda, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında bakanlığın aldığı tedbirlere uymamaktan 16 bin TL cezası var. Balıklara da zaten el koyup, imha ediyoruz. Bununla ilgili açıkçası, şu ana kadar çok sıkıntı yaşamadık. Halkımız bu konuda bilinçli ancak yine de tedbiri elden bırakmamakta fayda var. Teslim alınan balıklar da tamamen devletin uhdesine geçiyor. İmha mevzuatları belli, bu yöntemlere göre de imhası gerçekleşiyor. Dışarıda kalması, başka birileriyle temas etmesi mümkün değil" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2022-08-18 10:38:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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